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В России запустили производство компонентов для систем безопасности автомобилей

Ведомости

Группа «Соллерс» запустила в Ульяновске серийное производство компонентов системы пассивной безопасности: рулевых колес, подушек безопасности и блоков управления системой, сообщил Минпромторг.

Производство организовано на предприятии «Компоненты системы безопасности» (КСБ). Там находятся пенозаливочные линии по производству рулей, раскрой, пошив и сборка подушек безопасности, пошив оплетки и обтяжка рулей и др. В проект инвестировано 1,5 млрд руб., в том числе 1,2 млрд руб. получено в виде льготного займа.

«Для российского автопрома критически важно иметь собственное производство компонентов систем пассивной безопасности, и "Соллерс" с новым производством закроет значительную потребность в этом сегменте. Важно, что уже обеспечено максимальное вовлечение местных поставщиков субкомпонентов и материалов», – подчеркнул замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов в ходе рабочей поездки в Ульяновск. 

По данным ведомства, первыми автомобилями, которые получат отечественные компоненты безопасности и блоки управления, станут пикапы Sollers ST6, ST8 и легкие автомобили Sollers SF5. После этого оснащение коснется УАЗ Патриот, Пикап и Профи.

В марте Минпромторг РФ предложил ввести обязательную маркировку отдельных автозапчастей поэтапно с 1 сентября 2026 г. В документе сказано, что с этой даты участники рынка должны будут зарегистрироваться в государственной системе мониторинга оборота маркируемых товаров. Речь шла о ряде компонентов транспортных средств, включая фильтры и свечи зажигания, а также стекла, тормозные диски и колодки, колеса и их элементы.

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