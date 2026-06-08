В России запустили производство компонентов для систем безопасности автомобилей

В марте Минпромторг РФ предложил ввести обязательную маркировку отдельных автозапчастей поэтапно с 1 сентября 2026 г. В документе сказано, что с этой даты участники рынка должны будут зарегистрироваться в государственной системе мониторинга оборота маркируемых товаров. Речь шла о ряде компонентов транспортных средств, включая фильтры и свечи зажигания, а также стекла, тормозные диски и колодки, колеса и их элементы.