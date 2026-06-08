В России запустили производство компонентов для систем безопасности автомобилей
Производство организовано на предприятии «Компоненты системы безопасности» (КСБ). Там находятся пенозаливочные линии по производству рулей, раскрой, пошив и сборка подушек безопасности, пошив оплетки и обтяжка рулей и др. В проект инвестировано 1,5 млрд руб., в том числе 1,2 млрд руб. получено в виде льготного займа.
«Для российского автопрома критически важно иметь собственное производство компонентов систем пассивной безопасности, и "Соллерс" с новым производством закроет значительную потребность в этом сегменте. Важно, что уже обеспечено максимальное вовлечение местных поставщиков субкомпонентов и материалов», – подчеркнул замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов в ходе рабочей поездки в Ульяновск.
По данным ведомства, первыми автомобилями, которые получат отечественные компоненты безопасности и блоки управления, станут пикапы Sollers ST6, ST8 и легкие автомобили Sollers SF5. После этого оснащение коснется УАЗ Патриот, Пикап и Профи.
В марте Минпромторг РФ предложил ввести обязательную маркировку отдельных автозапчастей поэтапно с 1 сентября 2026 г. В документе сказано, что с этой даты участники рынка должны будут зарегистрироваться в государственной системе мониторинга оборота маркируемых товаров. Речь шла о ряде компонентов транспортных средств, включая фильтры и свечи зажигания, а также стекла, тормозные диски и колодки, колеса и их элементы.