Минпромторг предложил ввести маркировку автозапчастей с 1 сентября
Минпромторг РФ предложил ввести обязательную маркировку отдельных автозапчастей поэтапно с 1 сентября 2026 г. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале нормативно-правовых актов.
Согласно документу, с этой даты участники рынка должны будут зарегистрироваться в государственной системе мониторинга оборота маркируемых товаров. При этом начало обязательной маркировки и представления в систему маркировки сведений о вводе в оборот будет действовать с 1 декабря 2026 г., представление в систему маркировки сведений об обороте товаров и выводе товаров из оборота – с декабря 2027 г.
Речь идет о ряде компонентов транспортных средств, включая фильтры и свечи зажигания, а также стекла, тормозные диски и колодки, колеса и их элементы.
Как пояснили в министерстве, оборот автозапчастей в России характеризуется высокой долей нелегального рынка. Это, по оценке ведомства, приводит к реализации некачественной и небезопасной продукции, росту нарушений, связанных с ввозом и продажей контрафактных деталей для легковых автомобилей, а также к несоблюдению требований безопасности, установленных техническими регламентами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Проект также предусматривает переходный период: участники оборота смогут добровольно начать маркировку уже с сентября 2026 г., а нереализованные остатки допускается маркировать до начала 2028 г.