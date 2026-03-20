Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Минпромторг предложил ввести маркировку автозапчастей с 1 сентября

Минпромторг РФ предложил ввести обязательную маркировку отдельных автозапчастей поэтапно с 1 сентября 2026 г. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале нормативно-правовых актов.

Согласно документу, с этой даты участники рынка должны будут зарегистрироваться в государственной системе мониторинга оборота маркируемых товаров. При этом начало обязательной маркировки и представления в систему маркировки сведений о вводе в оборот будет действовать с 1 декабря 2026 г., представление в систему маркировки сведений об обороте товаров и выводе товаров из оборота – с декабря 2027 г.

Речь идет о ряде компонентов транспортных средств, включая фильтры и свечи зажигания, а также стекла, тормозные диски и колодки, колеса и их элементы.

Как пояснили в министерстве, оборот автозапчастей в России характеризуется высокой долей нелегального рынка. Это, по оценке ведомства, приводит к реализации некачественной и небезопасной продукции, росту нарушений, связанных с ввозом и продажей контрафактных деталей для легковых автомобилей, а также к несоблюдению требований безопасности, установленных техническими регламентами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Проект также предусматривает переходный период: участники оборота смогут добровольно начать маркировку уже с сентября 2026 г., а нереализованные остатки допускается маркировать до начала 2028 г.

