В Петербурге хотят отменить налог для электрокаров до 2030 года

Власти рассчитывают, что отмена транспортного налога будет способствовать развитию рынка электромобилей, в том числе вторичного, а также ускорит переход на экологически чистый транспорт. В документе подчеркивается, что электромобили не производят прямых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а увеличение их доли на дорогах положительно скажется на экологической ситуации в городе.