В Петербурге хотят отменить налог для электрокаров до 2030 года
Власти Санкт-Петербурга предложили продлить льготу по транспортному налогу для владельцев электромобилей до 2030 г. Соответствующий законопроект принят в первом чтении депутатами законодательного собрания.
Согласно документу, льгота будет распространяться на все виды такого транспорта, за исключением воздушных судов и дорогостоящих автомобилей.
В пояснительной записке отмечается, что ранее действовавшая в городе льгота содержала ряд ограничений, связанных с местом производства, мощностью двигателя и датой регистрации транспортного средства, что сдерживало рост спроса на электромобили. Новая мера, как считают разработчики, станет более привлекательной для владельцев электротранспорта, поскольку не предусматривает ограничений по возрасту автомобиля, его мощности или стране происхождения.
Власти рассчитывают, что отмена транспортного налога будет способствовать развитию рынка электромобилей, в том числе вторичного, а также ускорит переход на экологически чистый транспорт. В документе подчеркивается, что электромобили не производят прямых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а увеличение их доли на дорогах положительно скажется на экологической ситуации в городе.
При этом льгота не будет распространяться на дорогостоящие автомобили, для которых транспортный налог рассчитывается с применением повышающего коэффициента. Перечень таких машин ежегодно утверждает Минпромторг России.
По оценке властей, выпадающие доходы бюджета Санкт-Петербурга в результате предоставления льготы составят около 167 млн руб. ежегодно.
1 апреля глава производителя электротранспорта «ЭМ Рус» Илья Рашкин заявил, что российский рынок может превысить показатель в 100 000 электромобилей в ближайшие три года. За январь – февраль 2026 г. продажи новых электрокаров в России увеличились на 23% относительно такого же периода прошлого года и достигли 1600 единиц.