Продажи электромобилей с пробегом в России за два месяца увеличились на 28%

19 января директор «Автостата» объявил, что в 2025 г. в России было продано 12 542 новых легковых электромобиля. Это на 30% меньше относительно 2024 г. Наиболее популярным брендом на российском рынке остался Zeekr – 3005 шт. При этом реализация машин этой марки сократилась в 1,6 раза год к году, а доля рынка – с 43 до 24%. Следом по объему продаж идут электромобили марки Evolute, в прошлом году была реализована 1801 машина бренда (+47% в годовом выражении). Тройку лидеров замыкает модель «Автотора» «Амберавто» – 1126 единиц (рост в 6,5 раза).