Продажи электромобилей с пробегом в России за два месяца увеличились на 28%
Продажи подержанных легковых электромобилей в России за январь – февраль 2026 г. увеличились на 28% по сравнению с таким же периодом прошлого года и достигли 2146 единиц. Об этом сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков.
В топ-5 проданных электромобилей с пробегом за указанный период вошли Nissan (372 машины), Zeekr (367), «Москвич» (183), Tesla (180) и Audi (176).
Целиков уточнил указал на рост вторичного рынка электромобилей четвертый год подряд. В 2023–2024 гг. он увеличился на 17–18%. В 2025 г. рост составил 24%, а годовой объем превысил 15 000 единиц. Это больше, чем продажи новых электромобилей. В топ-5 в прошлом году вошли Nissan с 5235 проданными машинами, Zeekr – 2209 единицы, Tesla – 1818 шт., «Москвич» – 799 электромобилей и Volkswagen – 785.
19 января директор «Автостата» объявил, что в 2025 г. в России было продано 12 542 новых легковых электромобиля. Это на 30% меньше относительно 2024 г. Наиболее популярным брендом на российском рынке остался Zeekr – 3005 шт. При этом реализация машин этой марки сократилась в 1,6 раза год к году, а доля рынка – с 43 до 24%. Следом по объему продаж идут электромобили марки Evolute, в прошлом году была реализована 1801 машина бренда (+47% в годовом выражении). Тройку лидеров замыкает модель «Автотора» «Амберавто» – 1126 единиц (рост в 6,5 раза).
Директор группы по обслуживанию компаний автопрома ДРТ Александр Васильев пояснил, что причины снижения продаж новых электрокаров сходны с теми, которые влияют на автомобильный рынок в целом. Это прежде всего высокая ключевая ставка Центробанка и, как следствие, дорогие кредиты, а также повышение утилизационного сбора и изменение методики его расчета.