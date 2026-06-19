Электромобили UMO в мае впервые вышли на первое место по продажам в РФ

9 июня сообщалось, что в Петербурге хотят отменить налог для электрокаров до 2030 г. Законопроект был принят депутатами законодательного собрания в первом чтении. Местные власти рассчитывают, что эта мера поддержит развитие рынка электрокаров, включая вторичный сегмент, и ускорит переход на экологически чистый транспорт. В пояснительной записке отмечается, что электромобили не создают прямых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а рост их числа способен улучшить экологическую обстановку в городе.