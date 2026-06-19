Электромобили UMO в мае впервые вышли на первое место по продажам в РФ
Российский бренд UMO по итогам мая впервые занял первое место по продажам новых электромобилей в России. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на данные аналитической компании ППК, основанные на информации системы электронных паспортов транспортных средств.
В мае в стране было реализовано 233 новых электрокара UMO. На бренд пришлось около 35% всех продаж в сегменте новых электромобилей. Вторую строчку рейтинга занял российский Evolute с результатом 120 проданных машин и долей около 18%. В пятерку самых популярных марок также вошли китайские Avatr, Geely и Changan, продажи которых составили 65, 47 и 33 автомобиля соответственно.
Лидером среди моделей стал кроссовер UMO 5, который разошелся тиражом 233 экземпляра. В первую пятерку также вошли Evolute i-JOY (119 автомобилей), Geely EX5 (43), Avatr 12 (41) и Changan Qiyuan Q05 (33).
«Всего в мае было продано 680 новых электрокаров – на 13,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года», – пояснили в «Автостате». При этом по итогам января – мая 2026 г. продажи выросли на 12,3% в годовом выражении и достигли 3858 единиц.
9 июня сообщалось, что в Петербурге хотят отменить налог для электрокаров до 2030 г. Законопроект был принят депутатами законодательного собрания в первом чтении. Местные власти рассчитывают, что эта мера поддержит развитие рынка электрокаров, включая вторичный сегмент, и ускорит переход на экологически чистый транспорт. В пояснительной записке отмечается, что электромобили не создают прямых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а рост их числа способен улучшить экологическую обстановку в городе.