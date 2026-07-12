Глава Volkswagen намерен избежать закрытия заводов при сокращении расходов

Блюм опроверг эти опасения, отметив, что программа экономии в ФРГ уже приносит результаты. «Только за прошлый год нам удалось снизить затраты на заводах в Германии в среднем на 20%, – заявил он. – Это серьезный прогресс». При этом глава концерна признал, что продукция компании пользуется спросом, однако «мы зарабатываем на ней слишком мало». В связи с этим руководство намерено продолжать сокращение всех видов расходов.