Глава Volkswagen намерен избежать закрытия заводов при сокращении расходов
Генеральный директор концерна Volkswagen Оливер Блюм заявил, что компания намерена избежать закрытия производственных площадок в рамках программы оптимизации затрат, сообщает Associated Press. В интервью газете Bild am Sonntag он подчеркнул, что «существуют более разумные решения, чем закрытие заводов».
Немецкий автопроизводитель, штаб-квартира которого находится в Вольфсбурге, испытывает давление из-за необходимости сокращения издержек на внутреннем рынке и ужесточения конкуренции в Китае, который остается одним из ключевых регионов для компании. На прошлой неделе Volkswagen объявил о переходе к следующему этапу «фундаментальной перестройки», начатой три года назад, и анонсировал планы по сокращению модельного ряда в два раза. Конкретные детали пока не раскрыты, что породило слухи о возможном закрытии нескольких предприятий в Германии.
Блюм опроверг эти опасения, отметив, что программа экономии в ФРГ уже приносит результаты. «Только за прошлый год нам удалось снизить затраты на заводах в Германии в среднем на 20%, – заявил он. – Это серьезный прогресс». При этом глава концерна признал, что продукция компании пользуется спросом, однако «мы зарабатываем на ней слишком мало». В связи с этим руководство намерено продолжать сокращение всех видов расходов.
9 июля Reuters со ссылкой на источники писало, что Блюм рассматривает возможность закрытия четырех немецких заводов – в Ганновере, Эмдене, Цвиккау и на площадке Audi в Неккарзульме – и сокращения до 100 000 рабочих мест, что примерно вдвое превышает число, запланированное в настоящее время. Это станет крупнейшей реструктуризацией Volkswagen за всю историю.
В июне Блюм заявлял, что компания к 2030 г. планирует сократить 50 000 сотрудников.
В марте «Ведомости» писали, основываясь на отчетности бизнеса, что компании автопрома недружественных России стран в период с 2022 по 2025 г. недополучили $215 млрд выручки, что стало наибольшей потерей среди других отраслей. При этом крупнейшей по утраченному обороту в России иностранной корпорацией стал немецкий Volkswagen. До 2022 г. компания была лидером по выручке, однако показатель уменьшился с 553 млрд до 33 млрд руб. за 2021–2024 гг.