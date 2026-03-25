Больше всего от ухода из России пострадал автопром
Компании автопрома недружественных России стран в период с 2022 по 2025 г. недополучили $215 млрд выручки, что стало наибольшей потерей среди других отраслей, подсчитали «Ведомости» на основе отчетности бизнеса.
Крупнейшей по утраченному обороту в России иностранной корпорацией стала немецкая Volkswagen. До 2022 г. компания была лидером по выручке, однако показатель уменьшился с 553 до 33 млрд руб. за 2021–2024 гг. Кроме того, крупные суммы потеряли корейская Hyundai и японская Toyota. Выручка первого концерна сократилась с 446 млрд до 38 млрд руб., второго – с 421 млрд до 59 млрд руб. в 2024 г.
На второй позиции по секторам недружественных стран, недополучившим доходы из России, оказался бизнес потребительского рынка. Эти компании потеряли $115 млрд выручки, $94 млрд также недополучили производители электроники и прочей техники. Кроме того, отмечаются большие потери энергетических компаний ($27 млрд), химии и металлургии ($25 млрд), строительства и недвижимости ($24 млрд).
По данным газеты, компании финансового сектора недружественных стран потеряли $28 млрд выручки. Среди таких компаний – Societe Generale, UniCredit, Home Credit Bank, Citibank и др. Потери иностранных IT и телекома составили $21 млрд за четыре года.
21 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что власти Германии отказом от российских энергоносителей по идеологическим и геополитическим причинам подводят свой народ «к краю пропасти». Она напомнила, что Volkswagen заявил о сокращении чистой прибыли на 44% в 2025 г. Mercedes недополучил 49% от своего заработка за прошлый год. Операционная прибыль Porsche снизилась почти на 99%. У BMW показатели сократились на 11,5% до значений времен пандемии коронавируса.