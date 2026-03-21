Захарова: Германия отказом от энергоносителей России ведет свой народ к пропасти
Власти Германии отказом от российских энергоносителей по идеологическим и геополитическим причинам подводят свой народ «к краю пропасти». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.
Дипломат выразила мнение, что отказ от энергоносителей России дороже всего обходится именно немецким гражданам. По ее словам, когда Германия была их крупнейшим импортером, это давало значительный импульс развитию ее промышленности и делало немецкие товары более конкурентоспособными. Отказ от поставок из РФ привел к удорожанию работы предприятий и предопределил волну банкротств, которая захлестнула предпринимателей и простых граждан.
Захарова привела данные Федерального статистического ведомства ФРГ, по которым за 2025 г. более 20 000 компаний объявили о финансовой несостоятельности. Это на 10,3% больше, чем годом ранее. В абсолютных числах речь идет о 24 064 заявлениях в суды. По подсчетам немецкой Торгово-промышленной палаты, каждые 20 минут банкротом становится новое предприятие.
Официальный представитель МИДа указала, что падение показателей коснулось и немецкого автопрома. Volkswagen заявил о сокращении чистой прибыли на 44% в 2025 г. Mercedes недополучил 49% от своего заработка за прошлый год. Операционная прибыль Porsche снизилась почти на 99%. У BMW показатели сократились на 11,5% до значений времен пандемии коронавируса.
На фоне этих последствий ни один современный политический лидер Германии не заявил о возврате к сотрудничеству с Россией в энергетической сфере, напомнила дипломат.
«Будто бы курс на уничтожение немецкой промышленности и экономическую стагнацию и есть цель политики властей ФРГ», – отметила она.
11 марта спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев спрогнозировал крупнейший в истории энергетический кризис в Европе. 8 марта он заявил, что отказ европейских стран от энергоносителей России является стратегической ошибкой. Это увеличивает стоимость энергии и делает Европу чрезвычайно уязвимой к энергетическим потрясениям.