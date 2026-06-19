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Volkswagen сократит 50 000 сотрудников к 2030 году

Ведомости

Руководитель Volkswagen Оливер Блюме подтвердил, что компания к 2030 г. планирует сократить 50 000 сотрудников. Его слова с виртуальной встречи с акционерами передает агентство DPA.

«В 2026 г. рамочные условия для автомобильной промышленности еще больше ужесточились <...>. Наше положение остается напряженным и сложным», – сказал он. Блюме добавил, что автоконцерну необходимо реагировать на эти факторы.

По словам главы компании, процесс сокращения персонала идет по графику. В 2026 г., указал он, численность сотрудников в рамках основного бренда уменьшится на 19 000 человек. Блюме также подчеркнул, что концерн уже согласовал 28 000 случаев добровольного увольнения, а заводские расходы на немецких площадках в течение прошлого года сократились более чем на 20%.

11 июня агентство Reuters сообщило, что Volkswagen (VW) планирует сократить 19 000 работников до конца 2026 г. При этом издание писало, что процедура сокращения сотрудников должна стать частью запланированного к 2030 г. уменьшения штата на 28 000 человек.

В марте «Ведомости» писали, основываясь на отчетности бизнеса, что компании автопрома недружественных России стран в период с 2022 по 2025 г. недополучили $215 млрд выручки, что стало наибольшей потерей среди других отраслей. При этом крупнейшей по утраченному обороту в России иностранной корпорацией стала немецкая Volkswagen. До 2022 г. компания была лидером по выручке, однако показатель уменьшился с 553 до 33 млрд руб. за 2021–2024 гг.

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