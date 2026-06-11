Reuters: Volkswagen уволит 19 000 сотрудников в 2026 году

В марте «Ведомости» писали, основываясь на отчетности бизнеса, что компании автопрома недружественных России стран в период с 2022 по 2025 г. недополучили $215 млрд выручки, что стало наибольшей потерей среди других отраслей. При этом крупнейшей по утраченному обороту в России иностранной корпорацией стала немецкая Volkswagen. До 2022 г. компания была лидером по выручке, однако показатель уменьшился с 553 до 33 млрд руб. за 2021–2024 гг.