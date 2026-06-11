Reuters: Volkswagen уволит 19 000 сотрудников в 2026 году
Автомобильный концерн Volkswagen (VW) планирует сократить 19 000 работников до конца 2026 г., сообщило агентство Reuters. Издание ссылается на текст речи, которую 18 июня должен произнести гендиректор компании Оливер Блуме в ходе ежегодного собрания акционеров.
По данным агентства, процедура сокращения сотрудников станет частью запланированного к 2030 г. уменьшения штата на 28 000 человек. Гендиректор в тот же день может объявить акционерам, что к 2025 г. компания уже снизила производственные затраты своих заводов в Германии более чем на 20%.
В марте «Ведомости» писали, основываясь на отчетности бизнеса, что компании автопрома недружественных России стран в период с 2022 по 2025 г. недополучили $215 млрд выручки, что стало наибольшей потерей среди других отраслей. При этом крупнейшей по утраченному обороту в России иностранной корпорацией стала немецкая Volkswagen. До 2022 г. компания была лидером по выручке, однако показатель уменьшился с 553 до 33 млрд руб. за 2021–2024 гг.
Кроме того, крупные суммы потеряли корейская Hyundai и японская Toyota. Выручка первого концерна сократилась с 446 млрд до 38 млрд руб., второго – с 421 млрд до 59 млрд руб. в 2024 г. На второй позиции по секторам недружественных стран, недополучившим доходы из России, оказался бизнес потребительского рынка.