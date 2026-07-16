Продажи автомобилей с пробегом в первом полугодии выросли на 5,5%
По итогам января-июня 2026 г. на вторичном рынке россияне приобрели 2,89 млн автомобилей, что на 5,5% превышает результат аналогичного периода 2025 г. Об этом свидетельствуют данные агентства «Автостат».
В июне 2026 г. россияне приобрели 507 700 легковых автомобилей с пробегом, что на 0,7% меньше, чем в мае, но на 8,6% больше, чем в июне 2025 г. Наиболее востребованной маркой на рынке подержанных автомобилей остается LADA, продажи которой в июне достигли 114 000 единиц. На втором месте Toyota с результатом 55 300 автомобилей. В первую пятерку также вошли Kia, Hyundai и Volkswagen.
При этом среди десяти наиболее популярных брендов семь продемонстрировали снижение продаж по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении отрицательная динамика отмечена только у LADA, тогда как наиболее заметный прирост показали Volkswagen и Honda.
Лидером модельного рейтинга по итогам июня стал Kia Rio, который разошелся тиражом 10 600 экземпляров. Следом расположились Hyundai Solaris и прежний лидер рынка LADA 2107, опустившийся на третье место. В пятерку самых востребованных автомобилей с пробегом также вошли Toyota Corolla и Ford Focus.
Среди моделей наиболее заметное снижение к маю показала LADA 4x4, а по сравнению с июнем прошлого года сильнее всего сократились продажи LADA 2107. В то же время максимальный годовой прирост зафиксирован у Toyota Corolla и Toyota Camry.
3 июля Минпромторг сообщил, что в июне рынок новых транспортных средств составил 127 607 штук, что на 26,4% превышает показатель июня прошлого года. В сравнении с маем рынок вырос на 5,3%. Рынок новых отечественных автомобилей составил 82 242 шт. Он вырос на 46,2% относительно аналогичного периода 2025 г. Рост рынка сопровождается изменением его структуры в пользу отечественных производителей. За январь – июнь 2026 г. в России было реализовано 679 821 транспортное средство. Объем продаж новых отечественных авто вырос до 430 982 шт. (+29,3% год к году). Благодаря этому доля российской продукции в общем объеме рынка за полугодие выросла до 63,4% (+8 п. п.).