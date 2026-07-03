Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,389-0,64%MGTS1 200+5,08%MRKS0,363-2,16%IMOEX2 224,8-1,39%RTSI899,36-1,38%RGBI112,3-0,37%RGBITR748,22-0,33%
Главная / Бизнес /

Рынок новых автомобилей вырос на 26,4% год к году

Ведомости

В июне рынок новых транспортных средств составил 127 607 штук, что на 26,4% превышает показатель июня прошлого года. В сравнении с маем рынок вырос на 5,3%. Об этом говорится в статистике Минпромторга, собранной на основании данных о регистрациях ЭПТС от АО «Паспорт промышленный консалтинг» (совместное предприятие «Автостата» и оператора ЭПТС).

Рынок новых отечественных автомобилей составил 82 242 шт. Он вырос на 46,2% относительно аналогичного периода 2025 г. Рост рынка сопровождается изменением его структуры в пользу отечественных производителей, отметили в Минпромторге.

За январь – июнь 2026 г. в России было реализовано 679 821 транспортное средство. Объем продаж новых отечественных авто вырос до 430 982 шт. (+29,3% год к году). Благодаря этому доля российской продукции в общем объеме рынка за полугодие выросла до 63,4% (+8 п. п.).

Рынок гибридного и электротранспорта вырос на 90,7% – до 54 300 шт. На рынке «чистых» электромобилей за полгода было реализовано 4928 шт. (+7,9%). Доля российских гибридов и электрокаров за шесть месяцев заняла почти 8% (+2,6 п. п. год к году), а среди «чистых» – 48,3%.

2 июля глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что средняя стоимость новых автомобилей в России за последние 10 лет выросла на 107%, а машин с пробегом – на 162%. По его словам, автомобили стоимостью до 1 млн руб. практически исчезли с рынка новых машин. Сейчас на них приходится менее 2% всех предложений. В первом полугодии 2026 г. средняя цена нового автомобиля в России достигла 3,78 млн руб., тогда как средняя стоимость машины с пробегом составила 1,36 млн руб.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь