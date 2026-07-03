Рынок новых автомобилей вырос на 26,4% год к году
В июне рынок новых транспортных средств составил 127 607 штук, что на 26,4% превышает показатель июня прошлого года. В сравнении с маем рынок вырос на 5,3%. Об этом говорится в статистике Минпромторга, собранной на основании данных о регистрациях ЭПТС от АО «Паспорт промышленный консалтинг» (совместное предприятие «Автостата» и оператора ЭПТС).
Рынок новых отечественных автомобилей составил 82 242 шт. Он вырос на 46,2% относительно аналогичного периода 2025 г. Рост рынка сопровождается изменением его структуры в пользу отечественных производителей, отметили в Минпромторге.
За январь – июнь 2026 г. в России было реализовано 679 821 транспортное средство. Объем продаж новых отечественных авто вырос до 430 982 шт. (+29,3% год к году). Благодаря этому доля российской продукции в общем объеме рынка за полугодие выросла до 63,4% (+8 п. п.).
Рынок гибридного и электротранспорта вырос на 90,7% – до 54 300 шт. На рынке «чистых» электромобилей за полгода было реализовано 4928 шт. (+7,9%). Доля российских гибридов и электрокаров за шесть месяцев заняла почти 8% (+2,6 п. п. год к году), а среди «чистых» – 48,3%.
2 июля глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что средняя стоимость новых автомобилей в России за последние 10 лет выросла на 107%, а машин с пробегом – на 162%. По его словам, автомобили стоимостью до 1 млн руб. практически исчезли с рынка новых машин. Сейчас на них приходится менее 2% всех предложений. В первом полугодии 2026 г. средняя цена нового автомобиля в России достигла 3,78 млн руб., тогда как средняя стоимость машины с пробегом составила 1,36 млн руб.