«Автостат»: новые автомобили в России подорожали вдвое за 10 лет

По его словам, автомобили стоимостью до 1 млн руб. практически исчезли с рынка новых машин. Сейчас на них приходится менее 2% всех предложений. В первом полугодии 2026 г. средняя цена нового автомобиля в России достигла 3,78 млн руб., тогда как средняя стоимость машины с пробегом составила 1,36 млн руб.