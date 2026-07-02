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Главная / Авто /

«Автостат»: новые автомобили в России подорожали вдвое за 10 лет

Ведомости

Средняя стоимость новых автомобилей в России за последние 10 лет выросла на 107%, а машин с пробегом – на 162%. Такие данные привел в своем Telegram-канале глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По его словам, автомобили стоимостью до 1 млн руб. практически исчезли с рынка новых машин. Сейчас на них приходится менее 2% всех предложений. В первом полугодии 2026 г. средняя цена нового автомобиля в России достигла 3,78 млн руб., тогда как средняя стоимость машины с пробегом составила 1,36 млн руб.

Наиболее массовый сегмент новых автомобилей находится в ценовом диапазоне от 2 до 4 млн руб. – на него приходится 55,5% всех предложений. Еще 26,7% новых автомобилей стоят более 4 млн руб.

«Автостат» зафиксировал изменение цен на автомобили шести брендов в мае

Авто

«При этом более половины предложений авто с пробегом (56,6%) легко вписываются в «вожделенный миллион», – пояснил Целиков, отметив, что это обычно старые машины с огромными пробегами.

На вторичном рынке доля автомобилей стоимостью свыше 2 млн руб. составляет менее 20%, а машин дороже 4 млн руб. – менее 5%.

29 июня Национальное бюро кредитных историй сообщало, что средний срок автокредита в России достиг максимального значения с начала 2024 г. В мае 2026 г. он составил 5,97 года, увеличившись на 17,5% по сравнению с маем прошлого года и на 2,6% относительно апреля.

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