Автомобиль УАЗ серии СГР официально получил название «буханка»

На базе автомобилей с колесной формулой 4×4 с 1960 г. выпускались заднеприводные машины: бортовой автомобиль УАЗ-451Д, фургон УАЗ-451, санитарный УАЗ-451А. Семейство УАЗ-450 выпускалось до 1965 г., было изготовлено около 55 000 машин. В 70-х гг. завод пытался выпускать электромобили на базе «буханки», было сделано около 100 штук.