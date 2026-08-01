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Автомобиль УАЗ серии СГР официально получил название «буханка»

Ведомости

Официальным названием для автомобилей УАЗ серии СГР («Старый грузовой ряд») стала «буханка», следует из данных, размещенных на сайте производителя.

Советский внедорожник получил народное прозвище «буханка» из-за своей характерной формы кузова, которая сильно напоминает булку формового хлеба.

В УАЗе сообщали «Известиям», что название за автомобилем закрепили 31 июля. В сопутствующей технической документации по-прежнему будут фигурировать модельные индексы.

Первая «буханка» появилась в 1958 г. Конструкторы Ульяновского автозавода создали единственную в мире машину вагонной компоновки, малой грузоподъемности и повышенной проходимости. На фото опытный образец УАЗ-450.

На базе автомобилей с колесной формулой 4×4 с 1960 г. выпускались заднеприводные машины: бортовой автомобиль УАЗ-451Д, фургон УАЗ-451, санитарный УАЗ-451А. Семейство УАЗ-450 выпускалось до 1965 г., было изготовлено около 55 000 машин. В 70-х гг. завод пытался выпускать электромобили на базе «буханки», было сделано около 100 штук.

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