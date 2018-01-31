Авто / Коммерческие автомобили

Легендарной «буханке» исполнилось 60 лет

Первый серийный автомобиль УАЗ-450 сошел с конвейера Ульяновского завода в 1958 году
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