Легендарной «буханке» исполнилось 60 лет

Белозеров Юрий / ТАСС

К январю 1958 г. заводские мощности уже были подготовлены к сборке 4000 грузовиков в год. От опытных партий завод перешел к серийному выпуску автомобилей. На фото: 18 февраля 1974 г. миллионная машина семейства УАЗ - микроавтобус-вездеход УАЗ-452В на главном конвейере завода

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