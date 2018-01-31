Легендарной «буханке» исполнилось 60 лет
Первый серийный автомобиль УАЗ-450 сошел с конвейера Ульяновского завода в 1958 году
31 января 1958 г. с конвейера Ульяновского автозавода сошел первый серийный автомобиль УАЗ-450 - так называемая «буханка». Конструкторы предприятия создали единственную в мире машину вагонной компоновки, малой грузоподъемности и повышенной проходимости. На фото опытный образец УАЗ-450
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Первые опытные образцы с различными вариантами кузова прошли заводские и межведомственные испытания на проходимость мостов по бездорожью и комфортабельность езды еще в 1957 г.
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УАЗ-450 успешно пересек Каракумы, побывал на Памире и в Казахстане, а также в самой северной точке России — Оймяконе. На фото УАЗ-450 на Крайнем Севере
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Испытания УАЗ-450 подтвердили, что полноприводные грузовики способны передвигаться в любых дорожных и климатических условиях. На фото испытания в песках, конец 50-х гг.
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Санитарный автомобиль УАЗ-452Г Ульяновского автозавода на ходовых испытаниях в сельской местности
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К январю 1958 г. заводские мощности уже были подготовлены к сборке 4000 грузовиков в год. От опытных партий завод перешел к серийному выпуску автомобилей. На фото: 18 февраля 1974 г. миллионная машина семейства УАЗ - микроавтобус-вездеход УАЗ-452В на главном конвейере завода
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2 марта 1976 г. На фото: знакомство сборщиков автомобилей с материалами XXV съезда КПСС
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Якутская АССР. Начальник мехколонны № 158 Анатолий Лукьянчиков на участке Нагорная - Беркакит Байкало-Амурской магистрали
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В 1959 г. был подписан первый контракт об изготовлении на экспорт 35 «санитарок». Машины отправились бороздить просторы дорог Албании, Индонезии и Сирии. На фото: 1979 г., Бурятская АССР. Фельдшер во время визита к пациентам
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Казахская ССР, Муюнкум, 14 февраля 1985 г. Врач районной больницы уточняет у чабана маршрут кочевки
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На базе автомобилей с колесной формулой 4×4 с 1960 г. выпускались заднеприводные машины: бортовой автомобиль УАЗ-451Д, фургон УАЗ-451 и санитарный УАЗ-451А. Семейство УАЗ-450 выпускалось вплоть до 1965 г. Всего было произведено более 55 000 автомобилей различных модификаций. На фото: Ульяновский автомобильный завод, 2006 г.
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В 2007 г. легендарная «буханка» обрела второе дыхание. В рамках национального проекта «Здоровье» автозавод осуществил поставку 2304 санитарных машин во все уголки России
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Первые 45 автомобилей, оснащенные гидроусилителем руля, ведущими мостами типа «Спайсер», многофункциональным рулевым переключателем и замком зажигания с запираемым противоугонным устройством, предприятие поставило в медучреждения Ульяновской области
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На сегодняшний день Ульяновский автомобильный завод продолжает производство этих автомобилей. На фото Uaz «Фермер современный»
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Только за последние пять лет предприятие выпустило более 156 000 автомобилей классического коммерческого ряда. На фото армейский УАЗ
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Иркутская область, 7 марта 2016 г. Машины на льду озера Байкал
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