«АвтоВАЗ» включит Lada Largus в программу сервиса подписки
В сентябре Lada Largus пополнит модельный ряд «АвтоВАЗа» в сервисе подписки. Об этом говорится в сообщении компании.
Подписка также расширяется географически – оформить ее можно будет не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. Кроме того, она становится доступной юрлицам – компаниям и представителям малого бизнеса. Для них был разработан специальный формат договора.
В июне продажи автомобилей Lada на внутреннем рынке выросли на 14,3% (до 30 600 шт.) год к году. Это превышает показатели мая 2026 г. на 11,5%. С января по июнь компания реализовала 154 143 машины.