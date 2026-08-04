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«АвтоВАЗ» включит Lada Largus в программу сервиса подписки

Ведомости

В сентябре Lada Largus пополнит модельный ряд «АвтоВАЗа» в сервисе подписки. Об этом говорится в сообщении компании.

Подписка также расширяется географически – оформить ее можно будет не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. Кроме того, она становится доступной юрлицам – компаниям и представителям малого бизнеса. Для них был разработан специальный формат договора.

В июне продажи автомобилей Lada на внутреннем рынке выросли на 14,3% (до 30 600 шт.) год к году. Это превышает показатели мая 2026 г. на 11,5%. С января по июнь компания реализовала 154 143 машины.

3 июня президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов в рамках ПМЭФа заявил, что компания на 2026 г. намерена выпустить около 400 000 автомобилей. Из них 370 000 продадут в России.

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