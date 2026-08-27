Продажи новых корейских автомобилей в России выросли на треть

Продажи новых корейских автомобилей в России выросли на третьСамой популярной маркой остается KIA
Продажи новых легковых автомобилей корейских брендов в России за январь – июль 2026 г. выросли на 34% г/г и достигли 10 900 машин. Об этом сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков.
Самой популярной корейской маркой остается KIA, на которую пришлось 50,6% продаж – 5522 автомобиля. Реализация машин бренда увеличилась на 36%, в том числе благодаря кроссоверу Seltos: его продажи выросли втрое, до 2777 единиц.
Также, по словам Целикова, популярность набирают компактный кроссовер KIA KX1 и седан K3. Эти модели в основном поставляются в Россию с китайского рынка.
Продажи Hyundai за семь месяцев сократились на 7% до 3130 автомобилей. В то же время реализация машин KGM увеличилась более чем в четыре раза – на 306% до 2029 единиц. Целиков отметил, что KGM сейчас фактически остается единственным глобальным корейским брендом, официально поставляющим новые автомобили в Россию.
Кроме того, за семь месяцев в России продали 127 автомобилей Genesis и 86 машин Samsung. Продажи автомобилей под российским брендом Solaris, собранных из комплектов KIA и Hyundai в Санкт-Петербурге, снизились на 7,5% до 12 800 единиц.
Совокупная доля корейских брендов и Solaris по итогам января – июля составила чуть более 3% российского авторынка.
В июне «Ведомости» писали, что проект по выпуску автомобилей Solaris из машинокомплектов Hyundai и Kia на заводе «АГР-холдинга» завершен. По словам двух собеседников, производство этих машин на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке в 2026 г. так и не началось, дилерам отгружались машины из партий, выпущенных в 2025 г. Они знают, что сейчас на этом предприятии готовится запуск сборки автомобилей китайской Omoda («дочка» Chery), точные сроки начала производства им не известны.