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АГР завершил выпуск Solaris на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге

Предприятие готовят к запуску производства китайских автомобилей
Денис Ильюшенков
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Проект по выпуску автомобилей Solaris из машинокомплектов Hyundai и Kia на заводе «АГР-холдинга» завершен, рассказали «Ведомостям» три источника, знакомых с бизнесом компании. По словам двух собеседников, производство этих машин на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке в 2026 г. так и не началось, дилерам отгружались машины из партий, выпущенных в 2025 г. Они знают, что сейчас на этом предприятии готовится запуск сборки автомобилей китайской Omoda («дочка» Chery), точные сроки начала производства им не известны.

Операционный директор бренда Jeland (Jaecoo, «дочка» Chery) Андрей Чирков на конференции 23 июня говорил, что марка будет представлена на российском рынке шестью моделями в двух линейках – J и С. На заводе АГР в Шушарах (бывший GM) будет выпускаться три модели Jeland – J6, а также J7 и J8. «О наших кроссоверах линейки С мы будем говорить позже», – отметил Чирков. Кроссоверы Omoda сейчас представлены на рынке двумя моделями – С5 и С7.

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