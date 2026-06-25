АГР завершил выпуск Solaris на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге

Проект по выпуску автомобилей Solaris из машинокомплектов Hyundai и Kia на заводе «АГР-холдинга» завершен, рассказали «Ведомостям» три источника, знакомых с бизнесом компании. По словам двух собеседников, производство этих машин на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке в 2026 г. так и не началось, дилерам отгружались машины из партий, выпущенных в 2025 г. Они знают, что сейчас на этом предприятии готовится запуск сборки автомобилей китайской Omoda («дочка» Chery), точные сроки начала производства им не известны.