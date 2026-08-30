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Главная / Бизнес /

«Автостат»: Kia и Hyundai могут первыми вернуться в Россию

Ася Султанова

Корейские бренды Kia и Hyundai могут первыми снова начать продавать машины в России, если политическая обстановка наладится, а санкции станут мягче. Об этом ТАСС заявил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По оценке эксперта, без нормализации геополитической обстановки и хотя бы частичной отмены санкций глобальные бренды не станут возвращаться в Россию. Целиков сказал, что, как только ситуация изменится, первыми вернутся корейцы – Kia и Hyundai, а вслед за ними – японские бренды, такие как Subaru, Mazda и Toyota. Эксперт также отметил, что отдельные автопроизводители, вероятно, не возобновят работу в России. Речь идет о Renault и Nissan. Что касается Mercedes и Volkswagen, то, по словам Целикова, их уход можно считать практически окончательным.

Целиков отметил, что BMW пока не закрыл офис в России и неофициально помогает дилерам – поставляет запчасти, предоставляет доступ к базам данных и сервисам. При этом, по его словам, вернется ли бренд на рынок, будет зависеть от того, как будут меняться санкционные ограничения.

По данным директора «Автостата», с января по июль продажи корейских автомобилей в России выросли на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 10 900 машин. Лидером среди корейских брендов остается Kia с долей 50,6% – 5522 автомобиля, что на 36% больше. Реализация кроссовера Seltos выросла в три раза до 2777 штук. Целиков также добавил, что растет спрос на модели KX1 и K3, которые поставляются в РФ из Китая.

По данным Целикова, за семь месяцев продажи Hyundai упали на 7% до 3130 машин, тогда как продажи KGM выросли в 4 раза – на 306% до 2029 штук. При этом, как подчеркнул эксперт, KGM сегодня является единственным крупным корейским брендом, который официально поставляет новые автомобили в Россию.

Как писали «Ведомости» в июне, проект сборки автомобилей Solaris из комплектующих Hyundai и Kia на мощностях «АГР-холдинга» прекращен. По информации двух собеседников издания, в 2026 г. производство на площадке в Сестрорецке (бывший завод Hyundai) не возобновлялось и дилерские центры получали машины только из партий 2025 г.

В июле в России вырос вторичный рынок электрокаров: было зарегистрировано 3646 легковых электромобилей. Это в 2,9 раза (+188%) больше, чем годом ранее, отмечал Целиков. Повышенный спрос на электромобили начал проявляться еще в июне на фоне возникновения сложностей с топливом на заправках.

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