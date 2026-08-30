«Автостат»: Kia и Hyundai могут первыми вернуться в Россию

По оценке эксперта, без нормализации геополитической обстановки и хотя бы частичной отмены санкций глобальные бренды не станут возвращаться в Россию. Целиков сказал, что, как только ситуация изменится, первыми вернутся корейцы – Kia и Hyundai, а вслед за ними – японские бренды, такие как Subaru, Mazda и Toyota. Эксперт также отметил, что отдельные автопроизводители, вероятно, не возобновят работу в России. Речь идет о Renault и Nissan. Что касается Mercedes и Volkswagen, то, по словам Целикова, их уход можно считать практически окончательным.