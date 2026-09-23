Минпромторг рассказал об индексации утильсбора на автомобили в 2027 году

В Минпромторге заявили, что последовательное повышение утильсбора способствует локализации автомобильного производства. По итогам восьми месяцев 2026 г. доля отечественной техники на российском рынке достигла 63,5%, увеличившись на 8,5 п. п. год к году. С 2022 г. российские решения также были найдены примерно для половины из 740 критически важных для отрасли комплектующих и материалов.