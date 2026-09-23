Минпромторг рассказал об индексации утильсбора на автомобили в 2027 году
С 1 января 2027 г. ставки утилизационного сбора в России будут проиндексированы на 10–20% в зависимости от типа транспортного средства, сообщили Autonews.ru в пресс-службе Минпромторга. В ведомстве отметили, что повышение предусмотрено долгосрочным графиком индексации, утвержденным в 2024 г.
В Минпромторге заявили, что последовательное повышение утильсбора способствует локализации автомобильного производства. По итогам восьми месяцев 2026 г. доля отечественной техники на российском рынке достигла 63,5%, увеличившись на 8,5 п. п. год к году. С 2022 г. российские решения также были найдены примерно для половины из 740 критически важных для отрасли комплектующих и материалов.
Ведомство поддержало 107 проектов по программе Фонда развития промышленности «Автокомпоненты» на сумму более 133 млрд руб., а общий объем привлеченных инвестиций превысил 291 млрд руб. Еще одним эффектом индексации утильсбора Минпромторг назвал сохранение занятости: на автозаводах работают около 300 000 человек, а в производстве компонентов – более 380 000.
1 ноября 2025 г. правительство утвердило новые правила расчета утилизационного сбора, которые вступили в силу 1 декабря. Базовая ставка для легковых автомобилей стала зависеть от типа и объема двигателя, а коэффициент – от его мощности по прогрессивной шкале. Для автомобилей мощностью до 160 л. с., которые физлица ввозят для личного пользования, сохранились льготные коэффициенты.
12 февраля 2026 г. правительство перенесло на декабрь сроки уплаты утильсбора для крупнейших российских автопроизводителей за IV квартал 2025 г. и первые три квартала 2026 г. В Минпромторге объясняли решение необходимостью высвободить оборотные средства предприятий для инвестпрограмм и закупки комплектующих.
11 июня агентство «Автостат» сообщило, что в мае ввоз легковых автомобилей с пробегом в Россию снизился на 5% в годовом выражении. После введения порога в 160 л. с. импорт более мощных подержанных машин физлицами существенно сократился, а спрос сместился в сторону автомобилей, которые можно ввозить по льготной ставке.