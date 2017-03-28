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Статья опубликована в № 4289 от 28.03.2017 под заголовком: «Русгидро» сэкономит на долге

«Русгидро» сэкономит на погашении долгов

Компания договорилась с банками об отмене комиссии за досрочное погашение кредитов
В процессе переговоров с банками-кредиторами выяснилось, что за досрочное погашение кредитов предусмотрены комиссии
В процессе переговоров с банками-кредиторами выяснилось, что за досрочное погашение кредитов предусмотрены комиссии
Евгений Разумный / Ведомости

«Русгидро» начала распределять полученные от ВТБ 55 млрд руб. на погашение долгов своей 100%-ной «дочки» «РАО ЭС Востока». Последняя сообщила, что внеочередное собрание ее акционеров рассмотрит получение займа от «Русгидро» на 8,5 млрд руб. Эти средства пойдут на погашение 7,2 млрд руб. долга перед ВТБ и 1,3 млрд руб. – перед Газпромбанком. Дата собрания в сообщении не указана.

В начале марта «Русгидро» подписала форвардную сделку с ВТБ на 55 млрд руб., банк получил 12,9% в капитале энергокомпании. Цель сделки – привлечение средств для рефинансирования долгов «РАО ЭС Востока». В первую очередь проводится снижение долговой нагрузки основных генерирующих компаний Дальнего Востока, испытывающих дефицит средств для реализации производственных программ, пояснил «Ведомостям» первый заместитель гендиректора «Русгидро» Владимир Маркин. Рефинансирование задолженности планируется завершить в I квартале 2017 г., добавил он.

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