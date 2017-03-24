ФСК и «Русгидро» сообщили о списании основных средств на 53 млрд рублей

Выручка ФСК («дочка» «Россетей») по итогам 2016 г. выросла на 36,7% до 255,6 млрд руб., чистая прибыль – на 55,1% до 68,4 млрд руб. по сравнению с 2015 г., сообщила компания в отчете по МСФО. Скорректированная EBITDA составила 116,7 млрд руб. Такие показатели – это результат работы начатой три года назад, прокомментировал итоги года предправления ФСК Андрей Муров (его слова приводятся в сообщении). Он отметил качественное изменение структуры выручки, у компании вырос размер доходов от техприсоединения, передачи электроэнергии прямым потребителям. Для «Россетей» комфортной будет выплата дивидендов в размере 25% от чистой прибыли и это решение может быть далее распространено на «дочек» компании, заявил замминистра энергетики Вячеслав Кравченко.

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