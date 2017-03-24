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Статья опубликована в № 4287 от 24.03.2017 под заголовком: Энергетики списали 53 млрд руб.

ФСК и «Русгидро» сообщили о списании основных средств на 53 млрд рублей

Это может повлиять на размер дивидендов компаний за 2016 год
Многие энергокомпании по итогам 2016 г. показали хорошие финансовые результаты
Многие энергокомпании по итогам 2016 г. показали хорошие финансовые результаты
Денис Гришкин / Ведомости

Выручка ФСК («дочка» «Россетей») по итогам 2016 г. выросла на 36,7% до 255,6 млрд руб., чистая прибыль – на 55,1% до 68,4 млрд руб. по сравнению с 2015 г., сообщила компания в отчете по МСФО. Скорректированная EBITDA составила 116,7 млрд руб. Такие показатели – это результат работы начатой три года назад, прокомментировал итоги года предправления ФСК Андрей Муров (его слова приводятся в сообщении). Он отметил качественное изменение структуры выручки, у компании вырос размер доходов от техприсоединения, передачи электроэнергии прямым потребителям. Для «Россетей» комфортной будет выплата дивидендов в размере 25% от чистой прибыли и это решение может быть далее распространено на «дочек» компании, заявил замминистра энергетики Вячеслав Кравченко.

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