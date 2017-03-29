Промышленным предприятиям придется оплачивать инвестпривлекательность Дальнего Востока 10 лет

Энергетики Дальнего Востока могут получать субсидии не три года, а 10 лет
АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань»
Урок, в течение которого потребители ценовых зон будут компенсировать снижение энерготарифов на Дальнем Востоке, может увеличиться с трех до 10 лет. Такую меру на совещании у вице-премьера Юрия Трутнева 20 марта предложило Минвостокразвития («Ведомости» ознакомились с протоколом совещания). Участники совещания – Минэнерго, ФАС, «Русгидро» – с ним согласились. При этом было отклонено предложение министерства ввести надбавку уже с 1 апреля.