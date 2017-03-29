ТЭК
Статья опубликована в № 4290 от 29.03.2017 под заголовком: Десятилетие субсидий

Промышленным предприятиям придется оплачивать инвестпривлекательность Дальнего Востока 10 лет

Энерготарифы на Дальнем Востоке могут быть снижены до среднероссийских не на три года, а на 10 лет
Энергетики Дальнего Востока могут получать субсидии не три года, а 10 лет
Энергетики Дальнего Востока могут получать субсидии не три года, а 10 лет
АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань»

Урок, в течение которого потребители ценовых зон будут компенсировать снижение энерготарифов на Дальнем Востоке, может увеличиться с трех до 10 лет. Такую меру на совещании у вице-премьера Юрия Трутнева 20 марта предложило Минвостокразвития («Ведомости» ознакомились с протоколом совещания). Участники совещания – Минэнерго, ФАС, «Русгидро» – с ним согласились. При этом было отклонено предложение министерства ввести надбавку уже с 1 апреля.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике