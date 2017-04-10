Авиакомпаниям сообщили о возможной приостановке чартеров с Турцией

Российские авиакомпании предупреждены о том, что чартерное авиасообщение с Турцией может быть прекращено. Об этом ТАСС сообщили в одной из авиакомпаний.

«Росавиация разослала российским авиакомпаниям телеграмму, в которой говорится, что возможно приостановление выполнения чартерных рейсов российских авиакомпаний в аэропорты Турции», - сказал он. Причина возможной приостановки кроется в «сложной политической обстановке в Турции».

«Все туроператоры знают, что авиаперевозчики получили такую телеграмму. Туроператоры не получают такие документы. Но, насколько я поняла из телеграммы, она носит предупредительный характер. Запретов там нет», - пояснила ситуацию гендиректор «Пегас туристик» Анна Подгорная.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила о том, что возможная приостановка чартерных программ в Турцию приведет к тому, что без отдыха останутся миллионы россиян, которые уже приобрели туры. «Пострадают, в первую очередь, туристы. По всем данным - и у туроператоров, и в системах онлайн-бронирований - Турция сейчас явный лидер по продаже туров», - передает слова Тюриной «Интерфакс».

По ее словам, на данный момент раннее бронирование на турецком направлении показало рост спроса в 4-5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.

«Это будет, грубо говоря, беспрецедентный облом для миллионов туристов, даже хуже, чем закрытие Турции в 2015 г. - тогда направление закрыли в конце ноября, поток уже закончился, сезон был практически завершен. А сейчас канун высокого сезона. И остановка чартеров - это крушение надежды для людей, которые даже в условиях экономического кризиса решили вывезти детей на отдых, тем более что Турция дает очень доступные цены», - считает она.

«В Турции 16 апреля пройдут парламентские выборы, исход которых непредсказуем. Принимая во внимание попытку переворота в июле 2016 г., нельзя исключать, что недовольные исходом выборов противники или уже сторонники Эрдогана предпримут какие-то попытки спровоцировать волнения», - говорится на сайте Ассоциации туроператоров России.

Россия в конце октября 2015 г. приостановила чартерное авиасообщение с Турцией из-за того, что турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик в небе над Сирией.

В августе 2016 г. президент Турции Тайип Эрдоган извинился за данный инцидент, лидеры двух стран стали пытаться восстановить отношения. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 28 августа 2016 г. отменил постановлением запрет на чартерные рейсы.