Медиаконцерн Axel Springer инвестировал в Uber

Один из крупнейших издательских домов в Германии – Axel Springer – инвестировал в онлайн-сервис по вызову водителей Uber, сообщил отраслевой портал t3n.de. Информацию «Ведомостям» подтвердила представитель немецкой компании. Издательскому дому принадлежит «очень маленькая» доля в Uber, пояснила представитель Axel Springer. По ее словам, эта инвестиция исключительно финансового характера, не стратегическая. Сделка состоялась недавно, отметил в разговоре с газетой The Wall Street Journal (WSJ) представитель Uber. Однако, как отмечает это издание, ни одна из сторон не раскрыла точную дату и сумму сделки. Представители Uber на запрос «Ведомостей» не ответили.

Немецкий медиаконцерн пытается выйти за пределы традиционного для компании издательского бизнеса, указывает WSJ, за последнее время медиаконцерн вложил деньги примерно в 100 компаний для диверсификации бизнеса. Axel Springer начал проявлять интерес к инвестициям в стартапы и технологии в 2012 г. Тогда издательский дом купил долю в американском онлайн-сервисе по поиску частного жилья по всему миру Airbnb, а два года спустя инвестировал в Lerer Hippeau Ventures (совладелец многочисленных интернет-проектов, в том числе Buzzfeed). Потенциал роста издательского дома в Германии оказался исчерпанным – компании пришлось искать активы для инвестиций разного масштаба и уровня риска, объяснял в прошлом году исполнительный директор Axel Springer Матиас Дёпфнер. При этом digital-каналы Axel Springer уже обеспечивают около 75% всей выручки компании, отмечается на ее сайте; она издает среди прочего самую тиражную газету в Германии Bild и Business Insider.

Uber основана в 2009 г. Трэвисом Калаником и Гэрретом Кэмпом. Воспользоваться услугами сервиса, по собственным данным компании, можно в 79 странах. При этом в разных странах Uber постоянно подвергается критике со стороны водителей такси за недобросовестную конкуренцию. Так, итальянский суд встал на сторону таксистов, обвинивших Uber в нарушении закона о конкуренции, и обязал компанию прекратить работу сервиса, доступного в Риме и Милане. Двумя годами ранее по решению суда в Италии закрылся бюджетный сервис Uberpop, предлагавший услуги непрофессиональных водителей. Проблемы у компании есть также в Дании, где она недавно приостановила работу в связи с новыми нормами регулирования рынка такси. Кроме того, как в марте сообщала Financial Times, рекрутеры стали замечать больше резюме от сотрудников Uber. Они стали меньше доверять руководству компании, которая последние несколько недель все чаще попадает в неприятные ситуации. Недавно две бывшие сотрудницы Uber обвинили свое руководство в домогательствах, а Каланик поругался с водителем Uber из-за низких зарплат.

Помимо репутационных проблем у компании не все гладко и в финансовом плане: Uber впервые опубликовала финансовые результаты – за 2016 г. ее скорректированный убыток составил $2,8 млрд при выручке $6,5 млрд, писал Bloomberg. Данные об убытке не включили затраты на вознаграждение сотрудников акциями, инвестиции в недвижимость, покупку автомобилей и работу сервиса в Китае (до его продажи летом прошлого года), где убытки составляли примерно $1 млрд в год, поясняло агентство.