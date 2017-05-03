«Детский мир» получил убыток в I квартале

Крупнейший российский ритейлер детских товаров «Детский мир» отчитался о 89 млн руб. чистого убытка по МСФО за I квартал 2017 г. против 102 млн руб. прибыли годом ранее. Компания объяснила это «бонусными выплатами менеджменту в рамках программы долгосрочной мотивации». Последний раз в I квартале «Детский мир» получал убыток три года назад, в 2014 г. – 435 млн руб.

Ритейлер включил в отчетность 282 млн руб. расходов, связанных с программой долгосрочного премирования менеджмента, пояснила представитель «Детского мира» Надежда Киселева: из них 209 млн руб. пришлось на фактические выплаты деньгами, остальное – резервы под будущие выплаты. По ее словам, программа была разработана в прошлом году и нацелена на рост рыночной капитализации компании.

В сентябре 2016 г. совет директоров «Детского мира» утвердил программу мотивации сотрудников на 2016-2018 гг., говорилось в неаудированной отчетности ритейлера по МСФО за девять месяцев 2016 г. Если «Детский мир» проведет публичное размещение акций или его контролирующий акционер в лице АФК «Система» решит продать долю инвестору – третьей стороне, тогда определенным сотрудникам компании будет выплачено вознаграждение, отмечалось там же.

Первичное размещение акций на Московской бирже «Детский мир» провел уже феврале 2017 г.; инвесторы оценили компанию в 63 млрд руб. Доля АФК «Система» снизилась в результате сделки с 72,6% до 50% плюс одна акция, сообщал ритейлер. Проведение IPO никак не повлияло на финансовые показатели «Детского мира», уточнила Киселева: «Все расходы понесли акционеры [компании] – АФК «Система» и RCIF (Российско-китайский инвестфонд. – «Ведомости»). Сама компания оплатила незначительные расходы, связанные с командировками менеджмента и аудиторскими услугами», – пояснила она.

Без учета премий менеджменту чистая прибыль «Детского мира» в январе-марте увеличилась на 34% год к году до 137 млн руб. при росте выручки на 28,3% до 21,1 млрд руб., следует из сообщения компании. Продажи в сопоставимых магазинах, т. е. тех, которые работают свыше 12 месяцев, выросли на 11,2%, однако средний чек упал на 1,9%. Торговая площадь магазинов под управлением ритейлера – «Детский мир» и ELC – увечилась на 20,4% до 596 000 кв. м.