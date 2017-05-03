Торговля и услуги

«Детский мир» получил убыток в I квартале

Ритейлер выплатил бонусы менеджменту за успешное IPO по долгосрочной программе мотивации
«Детский мир» получил убыток в I квартале
«Детский мир» получил убыток в I квартале
Е. Разумный / Ведомости

Крупнейший российский ритейлер детских товаров «Детский мир» отчитался о 89 млн руб. чистого убытка по МСФО за I квартал 2017 г. против 102 млн руб. прибыли годом ранее. Компания объяснила это «бонусными выплатами менеджменту в рамках программы долгосрочной мотивации». Последний раз в I квартале «Детский мир» получал убыток три года назад, в 2014 г. – 435 млн руб.

«Детский мир» дозрел до IPO
Вынужденная отсрочка размещения пошла на пользу ритейлеру

Ритейлер включил в отчетность 282 млн руб. расходов, связанных с программой долгосрочного премирования менеджмента, пояснила представитель «Детского мира» Надежда Киселева: из них 209 млн руб. пришлось на фактические выплаты деньгами, остальное – резервы под будущие выплаты. По ее словам, программа была разработана в прошлом году и нацелена на рост рыночной капитализации компании.

В сентябре 2016 г. совет директоров «Детского мира» утвердил программу мотивации сотрудников на 2016-2018 гг., говорилось в неаудированной отчетности ритейлера по МСФО за девять месяцев 2016 г. Если «Детский мир» проведет публичное размещение акций или его контролирующий акционер в лице АФК «Система» решит продать долю инвестору – третьей стороне, тогда определенным сотрудникам компании будет выплачено вознаграждение, отмечалось там же.

Котировки АФК «Система» рухнули на треть

Первичное размещение акций на Московской бирже «Детский мир» провел уже феврале 2017 г.; инвесторы оценили компанию в 63 млрд руб. Доля АФК «Система» снизилась в результате сделки с 72,6% до 50% плюс одна акция, сообщал ритейлер. Проведение IPO никак не повлияло на финансовые показатели «Детского мира», уточнила Киселева: «Все расходы понесли акционеры [компании] – АФК «Система» и RCIF (Российско-китайский инвестфонд. – «Ведомости»). Сама компания оплатила незначительные расходы, связанные с командировками менеджмента и аудиторскими услугами», – пояснила она.

Без учета премий менеджменту чистая прибыль «Детского мира» в январе-марте увеличилась на 34% год к году до 137 млн руб. при росте выручки на 28,3% до 21,1 млрд руб., следует из сообщения компании. Продажи в сопоставимых магазинах, т. е. тех, которые работают свыше 12 месяцев, выросли на 11,2%, однако средний чек упал на 1,9%. Торговая площадь магазинов под управлением ритейлера – «Детский мир» и ELC – увечилась на 20,4% до 596 000 кв. м.

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