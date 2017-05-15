«Роснефтегаз» не выплатит дивиденды

Госкомпания «Роснефтегаз» получил в 2016 г. чистый убыток по РСБУ в размере 90,4 млрд руб. и поэтому не будет платить дивиденды по итогам года, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой директивы правительства. Росимущество и Минэнерго уже согласовали проект соответствующей директивы, сообщает агентство.

По «Роснефтегазу» было принято отдельное решение, подтверждает федеральный чиновник: из-за приватизации «Роснефти» компания не будет платить дивиденды. Собеседник не поясняет, каким образом у компании сформировался убыток.

В бюджет уже заложены 156,4 млрд руб. от «Роснефтегаза» в 2017 г., 164,6 млрд руб в 2018 г. и 148 млрд в 2019 г. Пресс-секретарь Дмитрия Медведенва Наталья Тимакова говорит только, что есть поручение премьера и все заинтересованные стороны должны представить свои соображения. «Для «Роснефтегаза» проданный пакет «Роснефти» был финансовым вложением, учитываемым по стоимости приобретения, природа убытка в том, что он был продан дешевле этой стоимости», - говорит человек, знакомый с материалами «Роснефти».

«Роснефтегаз» на 100% принадлежит Росимуществу, деятельности не ведет, владеет 50% + 1 акция «Роснефти», 10,97% «Газпрома» и 26,36% «Интер РАО». «Роснефтегаз» был создан в 2004 г. для передачи «Газпрому» контроля над «Роснефтью» от Росмущества, для чего ему на время передали 69,5% «Роснефти» и 10,97% «Газпрома». Но «Роснефть» как раз тогда купила «Юганснефтегаз», резко подорожала и осталась независимой.

19,5% акций «Роснефти» продавались в декабре 2016 г. для латания бюджета, за 10,2 млрд евро пакет купил консорциум катарского суверенного фонда QIA и Glencore (компании владеют СП на паритетных началах) - QHG Shares Limited (переименована в QHG Oil). «Роснефтегаз» заплатил в конце декабря промежуточные дивиденды за девять месяцев 2016 г. в размере 710,8 млрд руб. (цена продажи пакета в рублях на тот момент была 692,4 млрд руб., поэтому 18,5 млрд руб. на дивиденды компании пришлось добавить из собственных средств). Продажа 19,5% акций «Роснефти» была сложной.

15 декабря ВТБ выдал сингапурской QHG Shares Limited кредит на 692 млрд руб. (10,2 млрд евро) под залог приобретаемых акций «Роснефти», говорится в документах владельца этого пакета – равноправного СП Glencore и Катарского инвестиционного фонда (QIA). Уже 22 декабря права требования по кредиту вместе с обеспечением перешли к самому «Роснефтегазу». А 3 января консорциум Glencore и QIA наконец-то стал владельцем доли в «Роснефти». «Роснефтегаз» снял залог с акций, говорится в документах QHG Shares. На каких условиях ВТБ выдавал кредит и за сколько у него выкупал права требования «Роснефтегаз», в документах QHG Oil не говорится.

«Связка «Роснефти» и «Роснефтегаза» очень непрозрачна, невозможно сказать, что происходит внутри нее. Убыток не может объясняться огромными дивидендами, так как они никак не влияют на финансовый результат и отражают отношения компании с акционером», - говорит партнер юрфирмы А2 Михаил Александров. Убыток мог быть получен в результате курсовых разниц, тем более что к «Роснефтегазу» на короткое время переходил в залог продаваемый пакет «Роснефти» и обязательства по кредиту ВТБ на 962 млрд руб.