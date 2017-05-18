«Газпром» заплатит 190,3 млрд рублей дивидендов

Совет директоров «Газпрома» утвердил рекомендацию годовому собранию акционеров выплатить за 2016 г. дивиденды – 8,0397 руб. на акцию, говорится в сообщении компании. Это на 15 коп. больше, чем предлагал менеджмент в середине весны. Таким образом, общие дивиденды компании увеличились на 3,5 млрд руб. до 190,3 млрд руб. Это 20% от чистой прибыли по МСФО, или 38% без учета бумажной прибыли.

Инвесторам новость не понравилась: капитализация компании после заявления совета директоров упала на 4,26% до 3 трлн руб.

По МСФО у «Газпрома» большая прибыль, но она бумажная, она на бумаге, реального денежного потока нет. «Поэтому, когда правительство будет принимать решение по этому вопросу, оно, безусловно, будет учитывать реалии, а не бумажную составляющую доходов компании. Исходя именно из этого и будет принято окончательное решение», – сказал Путин, отвечая на вопрос «Ведомостей» о размере дивидендов «Газпрома» за 2016 г.

С прошлого года все госкомпании должны платить 50%, в этом году правительство уже выпустило поручение Минэкономразвития – ориентироваться на 50% прибыли по МСФО для всех госкомпаний (кроме «Роснефти», которая формально не подпадает под этот критерий), для «Газпрома» не было сделано исключения. Его чистая прибыль по МСФО в 2016 г. выросла на 21% до 951,6 млрд руб., но почти половину (454 млрд руб.) обеспечил финансовый доход от курсовых разниц. Минфин ожидал чистой прибыли «Газпрома» в 893 млрд руб., эти цифры заложены в проект бюджета. Путин добавил, что решения по дивидендам еще нет, но при его принятии не будет учитываться «большая бумажная прибыль» «Газпрома». С бумажной корректировкой чистая прибыль была бы 497,6 млрд руб., а дивиденды – 248,8 млрд руб., но даже это больше, чем рекомендует правление «Газпрома», говорит портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев.

Чистая прибыль – это бухгалтерский показатель, который может быть искажен разовыми статьями, как в случае с «Газпромом». Дивиденды логично платить исходя из свободного денежного потока, из того, что реально заработала компания, считает портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев.