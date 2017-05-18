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«Газпром» заплатит 190,3 млрд рублей дивидендов

Совет директоров компании уточнил рекомендации менеджмента по дивидендам за 2016 год, увеличив их на 15 копеек

Совет директоров «Газпрома» утвердил рекомендацию годовому собранию акционеров выплатить за 2016 г. дивиденды – 8,0397 руб. на акцию, говорится в сообщении компании. Это на 15 коп. больше, чем предлагал менеджмент в середине весны. Таким образом, общие дивиденды компании увеличились на 3,5 млрд руб. до 190,3 млрд руб. Это 20% от чистой прибыли по МСФО, или 38% без учета бумажной прибыли.

Инвесторам новость не понравилась: капитализация компании после заявления совета директоров упала на 4,26% до 3 трлн руб.

По МСФО у «Газпрома» большая прибыль, но она бумажная, она на бумаге, реального денежного потока нет. «Поэтому, когда правительство будет принимать решение по этому вопросу, оно, безусловно, будет учитывать реалии, а не бумажную составляющую доходов компании. Исходя именно из этого и будет принято окончательное решение», – сказал Путин, отвечая на вопрос «Ведомостей» о размере дивидендов «Газпрома» за 2016 г.

С прошлого года все госкомпании должны платить 50%, в этом году правительство уже выпустило поручение Минэкономразвития – ориентироваться на 50% прибыли по МСФО для всех госкомпаний (кроме «Роснефти», которая формально не подпадает под этот критерий), для «Газпрома» не было сделано исключения. Его чистая прибыль по МСФО в 2016 г. выросла на 21% до 951,6 млрд руб., но почти половину (454 млрд руб.) обеспечил финансовый доход от курсовых разниц. Минфин ожидал чистой прибыли «Газпрома» в 893 млрд руб., эти цифры заложены в проект бюджета. Путин добавил, что решения по дивидендам еще нет, но при его принятии не будет учитываться «большая бумажная прибыль» «Газпрома». С бумажной корректировкой чистая прибыль была бы 497,6 млрд руб., а дивиденды – 248,8 млрд руб., но даже это больше, чем рекомендует правление «Газпрома», говорит портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев.

Чистая прибыль – это бухгалтерский показатель, который может быть искажен разовыми статьями, как в случае с «Газпромом». Дивиденды логично платить исходя из свободного денежного потока, из того, что реально заработала компания, считает портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев.

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