ЕГАИС на сигареты может обойтись в 47 млрд рублей для отрасли Е. Разумный / Ведомости

Ассоциация производителей табачной продукции «Табакпром» сомневается, что нужно распространять единую государственную систему учета (ЕГАИС) на производство и розничные продажи табачной продукции, и предлагает вместо этого маркировать табачные пачки. Об этом говорится в письме ассоциации на имя президента России Владимира Путина.

Сотрудник информационно-справочной службы управления президента России по работе с обращениями граждан и организаций подтвердил получение письма и указал, что оно передано на рассмотрение в правительство. Автор письма – гендиректор «Табакпрома» Андрей Межонов - не ответил на запросы «Ведомостей»; о письме знают два сотрудника табачных компаний в России. В ассоциацию «Табакпром» входят компании «БАТ Россия», JTI, Imperial Tobacco, «Донской табак», «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» и др.

Представитель вице-премьера Аркадия Дворковича переадресовала вопросы к представителю Хлопонина и отметила, что сейчас продолжается обсуждение различных вариантов создания системы контроля. Представитель вице-премьера Александра Хлопонина отказался от комментариев.

В конце октября 2016 г. вице-премьер Александр Хлопонин поручил усилить борьбу с контрафактом на табачном рынке. Он поручил заинтересованным ведомствам и экспертам проработать вопрос о системе контроля за производством и оборотом табачной продукции, в том числе о целесообразности распространения действия ЕГАИС.

На создание и внедрение ЕГАИС в табачной отрасли потребуется около 24 млрд руб., сказано в письме «Табакпрома» Путину. А затраты на покупку специальный марок для сигаретных пачек, по оценке отрасли, вырастут в десять раз: с 2,6 млрд руб. до 25,5 млрд руб.

Вместо введения ЕГАИС «Табакпром» выступает за маркировку сигаретных изделий: систему проще интегрировать для прослеживаемости товаров в странах ЕАЭС. Маркировка уже используется производителями во многих странах и зарекомендовала свою эффективность не только как средство отслеживания и прослеживания табачной продукции, но и как средство подтверждения уплаты акциза и определения подлинности продукции, указывает вице-президент JTI в России Сергей Киселев.

Специальная марка для сигаретной пачки стоит около 20 коп., а совместимая с ЕГАИС марка – 1,85 руб., указывает директор по внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» Яна Гуськова. Таким образом, по ее словам, при продажах на рынке примерно в 12,5 млрд пачек затраты будут не менее 20 млрд руб. При этом создание ЕГАИС для алкогольной продукции в 2005 г. обошлось государству в 5-7 млрд руб., указано в письме.

Средняя скорость производственных линий на алкогольных заводах составляет 6000-8000 бутылок в час, продолжает Гуськова, а табачные фабрики выпускают от 50 000 до 100 000 пачек в час только на одной линии. По ее словам, на разработку технического решения для ЕГАИС и его внедрение на российских фабриках потребуется не один год.

При этом во время введения ЕГАИС на алкогольный рынок доля нелегальной продукции на нем была 40%, а собираемость акциза – около 60%, отмечает Киселев. В табачной отрасли ситуация радикально иная, рассуждает он: собираемость по акцизов 99%. По данным «Табакпрома», доля нелегальной продукции в 2016 г. составила 2,2%.

Две трети нелегальных сигарет произведены в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но ввезены в Россию незаконно: пачки либо имеют акцизные марки стран ЕАЭС, либо вообще без акцизов, отмечает представитель Imperial Tobacco. Поэтому, согласно письму, «Табакпром» выступает за гармонизацию акцизов в странах ЕАЭС, а также ужесточение санкций за торговлю без российских акцизных марок. Их выравнивание устранит разницу в ценах с соседними странами, считает Гуськова: в России сигареты стоят в полтора-два раза дороже. Например, пачка сигарет, которая стоит в России около 90 руб., продается в Белоруссии за 30 руб., а в Кыргызстане – за 37 руб., отмечает Гуськова.