X5 выбирает особый путь

Пока о крупных производителях молочной продукции, которые бы были полностью ориентированы на поставки одному покупателю, не было известно Максим Стулов / Ведомости

Крупнейший в России продовольственный ритейлер X5 Retail Group договорился о стратегическом партнерстве с белорусским Несвижским заводом детского питания, рассказали «Ведомостям» представители компаний.

Завод с конца 2016 г. производит молочную продукцию под брендом «Сарафаново» только для торговых сетей Х5 («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Торговой маркой стороны, по словам их представителей, владеют совместно. Завод выпускает молоко, кефир, питьевые йогурты, творожки и др. в среднем ценовом сегменте, рассказал руководитель представительства предприятия в России Станислав Никитин. В августе, по его словам, планируется выпустить вместе с X5 второй бренд для питьевых йогуртов и творожков, «он будет чуть дороже».

Партнерство с X5 бессрочное, говорит Никитин. Завод «довольно большой», добавляет он: проектная мощность – 180 000 т готовой продукции в год. На Х5 работает 100% мощностей, говорит директор X5 по стратегическим партнерствам Сергей Трибунский. «Пока загружать мощности сторонними контрактами не планируем», – добавляет Никитин. «Мы для себя решили, что лучшим клиентом будет ритейл, и проектировали завод под производство собственных торговых марок (для торговых сетей), – продолжает он. – Первой, к кому мы обратились, была X5».

По словам Никитина, завод не стал развивать свой бренд, так как российский рынок не растет так же бурно, как в 2000-е гг.: «Единственный сегмент, который может повлиять на распределение долей на рынке, как мы считаем, – это торговые сети». Ведь доля собственных торговых марок (СТМ) в России еще низка по сравнению с более зрелыми европейскими рынками, рассуждает Никитин.

По данным «СПАРК-Интерфакса», 70% Несвижского завода детского питания принадлежит Nomopoli Limited, 30% – у бывшего руководителя белорусского дивизиона «Юнимилка» Александра Караника. Никитин не стал раскрывать бенефициаров проекта.

Пока о крупных производителях молочной продукции (переработка более 100 т в сутки), которые бы были полностью ориентированы на поставки одному покупателю, не было известно, говорит исполнительный директор Союзмолока Артем Белов. Как правило, переработчики молока стараются диверсифицировать базу покупателей и не отдавать одному более 30%, отмечает он. При этом выпуск продукции под СТМ – распространенная практика, ведь средняя загрузка в молочном секторе сейчас около 60%, говорит Белов. Для производителя зачастую это не очень маржинальные контракты, знает эксперт. Ориентация производства полностью на одну торговую сеть выгодна для производителя, лишь если срок контракта более года, завод только выходит на рынок или в перспективе рассматриваются инвестиции от ритейлера, отмечает Белов.

«Дикси» тоже заключает бессрочные контракты с некоторыми производителями, говорит директор по развитию СТМ группы Елена Савченко. Сеть развивает как собственные марки («Первым делом», «Д» и др.), так и эксклюзивные. В перспективе ритейлер может развивать и паритетные с производителями СТМ, добавляет Савченко.

X5 планирует распространить стратегические партнерства и на поставщиков других товаров, не только молочной продукции. «Проекты стратегических партнерств с другими поставщиками находятся на различных этапах переговоров и предпусковой подготовки», – сказал Трибунский. «Среди вариантов партнерств фиксация объема на долгосрочный период для поставщика взамен скидки к рыночной цене или совместное создание и продвижение эксклюзивных торговых марок только для наших торговых сетей», – описал он. По его словам, такие партнерства могут помочь нарастить товарооборот, рентабельность, повысить лояльность имеющихся покупателей и привлечь новых.

«Сарафаново», по сути, не СТМ, а розничный бренд, рассуждает Никитин, и именно так и будет развиваться. Для других поставщиков брендированной продукции в сети такая модель может означать появление еще одного конкурента, полагает сотрудник крупного производителя молочной продукции в России.

Основной конкурент X5 – уступивший ей в прошлом году пальму первенства «Магнит» краснодарского предпринимателя Сергея Галицкого несколько лет назад также начал конкурировать с производителями. Но в отличие от X5 ритейлер решил сам заняться производством. Так, у компании есть тепличный комплекс «Зеленая линия», где выращиваются томаты, огурцы и зелень. «Магнит» также начал реализацию проекта по строительству центра по выращиванию шампиньонов. Среди других проектов сети производство замороженных полуфабрикатов, снеков и др.