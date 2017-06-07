X5, инвесторы «Шоколадницы» и аптек хотят вместе торговать на вокзалах и автостанциях

Они могут открыть до 1000 точек за пять лет

Х5 управляет сетями магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» А. Астахова / Ведомости

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group договорился с фондом прямых инвестиций Acmero Capital Limited и инвесткомпанией Marathon Group развивать «универсальные комплексы по предоставлению современных розничных услуг в районах транспортных пассажирских узлов (Центры обслуживания пассажиров)», сообщила X5.

Как сказано в сообщении ритейлера, речь может идти об открытии 600-1000 центров обслуживания пассажиров до конца 2021 г. Участники соглашения хотят их открывать в России около автостанций, аэропортов, железнодорожных вокзалов. «Универсальные комплексы будут предоставлять комплекс современных услуг под одной крышей, среди которых продуктовый магазин («Пятерочка»), аптека (оператором выступит Marathon Group), пункт общественного питания (Acmero), билетная касса, постамат, банкомат и терминал по перечислению платежей и др.», - сказано в сообщении.

Х5 управляет сетями магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Marathon Group создан выходцами из А1 Александром Винокуровым и Сергеем Захаровым, развивает аптечную сеть «Мега фарм».

Acmero основан предпринимателем Симаном Поваренкиным, среди инвестиций фонда - группа компаний «Шоколадница», провайдер услуг по транспортировке температурных грузов «Монополия».

На транспортных узлах большой пассажиропоток и X5 «видит возможности конвертации трафика пассажиров в розничную выручку», заявил главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман. Проект, по его мнению, особенно актуален для небольших городов, «где авто и ж/д вокзалы часто являются центром притяжения жителей, но не имеют развитой современной розничной инфраструктуры».