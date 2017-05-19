Ритейлерам прописали сократить число промоакций

Российский потребитель стал более чувствителен к цене, и промокампании оказались для ритейлеров одним из основных способов поддержки продаж. Ритейлерам, однако, следует приступить к сокращению числа промоакций, чтобы избавиться от рисков, связанных с «промозависимостью». Такая рекомендация содержится в клиентской рассылке российского офиса консалтинговой компании Oliver Wyman, сотрудничающей в том числе с крупнейшими ритейлерами и производителями продуктов в России.

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