Ритейлерам прописали сократить число промоакций

Сети теряют прибыль из-за неэффективности кампаний, но продолжают промогонку
М. Стулов / Ведомости
Российский потребитель стал более чувствителен к цене, и промокампании оказались для ритейлеров одним из основных способов поддержки продаж. Ритейлерам, однако, следует приступить к сокращению числа промоакций, чтобы избавиться от рисков, связанных с «промозависимостью». Такая рекомендация содержится в клиентской рассылке российского офиса консалтинговой компании Oliver Wyman, сотрудничающей в том числе с крупнейшими ритейлерами и производителями продуктов в России.