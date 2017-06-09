«Газпром нефть» выплатит рекордные дивиденды

По итогам 2016 года акционеры получат 50,64 млрд рублей (25,3% от чистой прибыли)

Собрание не вызвало аншлага: акционеров было не более 15 человек, остальные присутствующие - менеджеры компании и журналисты Галина Старинская / Ведомости

Сегодня в Санкт-Петербурге прошло годовое общее собрание акционеров «Газпром нефти» в одном из офисных зданий компании. На все мероприятие ушло два часа. Как и в прошлом году, собрание не вызвало аншлага: акционеров было не более 15 человек, остальные присутствующие - менеджеры компании и журналисты. Основной акционер «Газпром нефти» - «Газпром» (95,7%).

Традиционно о результатах работы за год четвертой по добыче нефтяной компании России рассказал ее гендиректор Александр Дюков.

В прошлом году добыча «Газпром нефти» составила 86,7 млн т нефтяного эквивалента: рост превысил 8%. «В 2016 г. компания стала лидером российской нефтяной отрасли по росту добычи», - отметил Дюков. По его словам, поддержание оптимального уровня загрузки НПЗ обеспечило «максимально возможную в сегодняшних условиях доходность нефтеперереботки». Переработка нефти составила 25,8 млн т.

Компания внедряет новые технологии добычи и разработки трудноизвлекаемых запасов, за 2016 г. в разработку вовлечено 31,5 млн т. Розничные продажи топлива выросли на 4% до 10,5 млн т. В начале 2017 г. рублевые котировки акций достигли самых высоких значений за всю историю компании (230 руб. за акцию)., указано в его презентации.

Акционеры утвердили все пункты повестки собрания.

По итогам 2016 г. акционеры получат дивиденды в размере 50,64 млрд руб. (25,3% от чистой прибыли), или 10,68 руб. на одну обыкновенную акцию. Это рекордные дивиденды за всю историю компании.

Вознаграждения за работу

Акционеры утвердили выплату вознаграждений членам совета директоров за 2016 г. в размере 0,005% EBITDA по МСФО. По итогам 2016 г. этот показатель составил 456,198 млрд руб. То есть директора компании, не занимающие должности в исполнительных органах власти, получат по 22,8 млн руб.

Председатель совета директоров Алексей Миллер получит дополнительно 50% от суммы вознаграждения, то есть 11,4 млн руб., а члены комитетов совета директоров по 10% от вознаграждения, то есть по 2,28 млн рублей. Председатели комитетов дополнительно получают еще половину этой суммы - плюс 1,14 млн руб.

«Газпром нефть» не выплачивает вознаграждение директорам, занимающим должности в исполнительных органах компании. К таким директорам относится Александр Дюков.

Акционеры утвердили действующий совет директоров. В него вошли 13 человек: предправления «Газпрома» Алексей Миллер, председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, зампреды «Газпрома» Валерий Голубев, Андрей Круглов, Михаил Середа, начальники департаментов Николай Дубик, Елена Михайлова, Кирилл Селезнев, Всеволод Черепанов, заместители начальников Владимир Алисов и Марат Гараев, два независимых директора - Валерий Сердюков и Сергей Фурсенко.