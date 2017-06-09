ЦУМ сменил гендиректора

Гендиректор ЦУМа Александр Павлов покидает этот пост Евгений Разумный / Ведомости

Гендиректор ЦУМа Александр Павлов покидает этот пост, об этом рассказал «Ведомостям» представитель группы Mercury (ЦУМ, ДЛТ, «Барвиха Luxury Village»).

Управлять универмагом будет Андреас Шмайдлер, который занял новую должность для компании — 30 мая он стал председателем совета директоров ЦУМа. Шмайдлер пришел в Mercury в декабре 2016 г., тогда он занял должность консультанта онлайн-направления. До этого он работал шесть лет управляющим менеджером французской площадки онлайн-торговли Vente-privee.com.

Павлов работает в Mercury c 2005 г., гендиректором ЦУМа он стал в 2015 г. Он останется работать в компании и займет пост операционного директора ЦУМа, его основной задачей будет управление закупками, уточнила представитель Mercury. Павлов от комментариев отказался.

«Это скорее не перестановки, а усиление команды ЦУМа, мы видим возможности для оптимизации процессов управления и контроля, а также существенного роста доли рынка», — сообщила представитель Mercury. Задачи нового топ-менеджера — это увеличение роста продаж, особенно в онлайн-сегменте, и увеличение доли рынка, добавила она.

В апреле 2017 г. в разговоре с «Ведомостями» Павлов рассказывал, что в 2016 г. около 7% всех продаж ЦУМа занимал онлайн-сегмент. «В наших планах удвоить выручку в онлайн-магазине в этом году и стать игроком №1 в люксовом онлайн-бизнесе», — говорил он.