Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4302 от 14.04.2017 под заголовком: Люкс уходит в интернет

Через восемь лет каждую четвертую люксовую вещь будут покупать онлайн

Нынешнее поколение потребителей живет в интернете
Из 32 самых популярных люксовых марок (среди них Chanel, Dior, Celine, Tiffany, Louis Vuitton, Dior) все активно развивают интернет-продажи в США, почти все - в Европе
Из 32 самых популярных люксовых марок (среди них Chanel, Dior, Celine, Tiffany, Louis Vuitton, Dior) все активно развивают интернет-продажи в США, почти все - в Европе
Francois Mori / AP

К 2025 г. четверть всех люксовых товаров в мире будет продаваться через интернет. К таким выводам пришли аналитики консалтинговой компании Bain & Со и интернет-бутика Farfetch. Еще в прошлом году доля онлайн-продаж роскошных товаров составляла 8%. Уже сейчас трафик сайтов люксовых брендов вдвое превышает количество посещений магазинов, пишут авторы исследования. Рост онлайн-продаж связан с распространением интернета и сдвигом в поколениях: на смену приходит поколение миллениалов, а эта группа потребителей буквально живет в интернете, добавляет Ирина Куликова из Bain & Co.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике