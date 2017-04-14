Через восемь лет каждую четвертую люксовую вещь будут покупать онлайн

Из 32 самых популярных люксовых марок (среди них Chanel, Dior, Celine, Tiffany, Louis Vuitton, Dior) все активно развивают интернет-продажи в США, почти все - в Европе

К 2025 г. четверть всех люксовых товаров в мире будет продаваться через интернет. К таким выводам пришли аналитики консалтинговой компании Bain & Со и интернет-бутика Farfetch. Еще в прошлом году доля онлайн-продаж роскошных товаров составляла 8%. Уже сейчас трафик сайтов люксовых брендов вдвое превышает количество посещений магазинов, пишут авторы исследования. Рост онлайн-продаж связан с распространением интернета и сдвигом в поколениях: на смену приходит поколение миллениалов, а эта группа потребителей буквально живет в интернете, добавляет Ирина Куликова из Bain & Co.