Asics откроет в России собственные магазины Ronda Churchill/Bloomberg

Первые монобрендовые магазины в России Asics откроет через 3-4 года, рассказал «Ведомостям» гендиректор «Asics Европа» Алистер Кэмерон. По его словам, это часть новой стратегии компании в России.

В ближайшие год-два производитель продолжит развивать собственные магазины в западной Европе, а затем выйдет на российский рынок, уточнил Кэмерон. По его словам, средняя площадь одного магазина составит 400-500 кв. м, они разместятся как в торговых центрах, так и в магазинах на торговых улицах. Сколько именно будет открыто объектов в первый год и где именно, собеседник «Ведомостей» не уточнил.

Для такого бренда вполне естественно и логично открывать магазины в торговом центре, где уже сформирован качественный покупательский трафик, считает руководитель департамента стрит-ритейла по России Colliers International Екатерина Подлесных. Открытие магазина площадью 400 кв. м в крупном торговом центре в Москве стоит около 50 млн руб., при этом стоимость аренды такой торговой площади может составлять 1,5-2 млн руб. в месяц, добавляет руководитель отдела торговых центров департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева.

Если же запускать объект на одном из центральных коридоров, то флагман, который будет носить больше имиджевый характер, продолжает Подлесных. Стоимость аренды квадратного метра в год на улице Кузнецкий мост, где, например, недавно открыли флагманские магазины Nike и Adidas, колеблется от 65 000 руб. до 204 000 руб., по данным Colliers International.

Кэмерон заметил: в других странах Asics открывает монобрендовые магазины рядом с ближайшими конкурентами. Представители Adidas и Nike не ответили на запросы «Ведомостей».

Сейчас продажи Asics в России растут на 30% в год и компания ожидает не меньший рост в 2017 г., говорит Кэмерон, в ближайшие три-четыре года компания рассчитывает увеличить свой российский бизнес вдвое. В России Asics представлена ООО «Асикс РУС». По данным Euromonitor International, в 2016 г. ее продажи остались практически на уровне предыдущего года – 1,2 млрд руб.

Asics не планирует сокращать число локальных дистрибуторов, продолжает Кэмерон: у компании около 350 партнеров в России и СНГ, среди которых Lamoda, Wildberries и Superstep. Asics предоставляет дистрибуторам оборудование и имиджи для оформления, отмечает представитель компании-партнера Superstep.