Airbus грозится перенести из Британии оба завода Remy Gabalda / AP

Президент Airbus Commercial Aircraft (крупнейшее подразделение Airbus Group) Фабрис Брежье рассказал в интервью Sunday Times, что Airbus может вынести из Великобритании свое производство (имеет в стране два завода, на которых работают свыше 10 000 человек, они производят компоненты крыла), если «не подлежащие изменению» требования компании не будут выполнены в свете предстоящего выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Требования касаются свободного въезда в страну сотрудников Airbus из других стран, тарифного регулирования (деталей он не раскрыл) и сертификации компонентов: производимые в Великобритании компоненты должны и дальше согласовываться с требованиями Европейского агентства авиационной безопасности (EASA). «Мы хотим остаться, но только если условия, которые позволят работать интегрированной организации, будут учтены. Давайте представим, что я не смогу посетить свои заводы, так как не являюсь британским подданным», - заявил Брежье.

Переговоры Великобритании с Евросоюзом об условиях выхода должны начаться в июне.

В годовом отчете за 2016. Airbus Group предупредила инвесторов, что произошли два политических события, которые могут потенциально ухудшить условия работы в отдельных странах и отношения с заказчиками в этих странах - это Brexit и избрание президентом США Дональда Трампа (у Airbus есть завод в США).

Представитель Airbus слова президента компании не комментирует.

Airbus - второй крупнейший (после Boeing) авиастроительный концерн мира, в 2016 г. поставил 688 самолетов и получил 731 новых «чистых» заказов (с учетом отмены более ранних заказов), портфель заказов на конец года достигает 6874 гражданских самолеты (оценивается в $1 трлн), по новым заказам гражданских самолетов компания в 2007-2016 гг. восемь из десяти лет опережала американского конкурента, в том числе в 2016 г., говорится в презентации Airbus. Выручка в 2016 г. составила 67 млрд евро, чистая прибыль - 995 млн евро. Основные акционеры Airbus Group - государственные компании Франции, Германии и Испании, штаб-квартира расположена в Тулузе.