«Полюс» для размещения оценен по сделке с Fosun

После объявления диапазона размещения компания подешевела на Московской бирже почти на 2,5%

После объявления диапазона размещения компания подешевела на Московской бирже почти на 2,5% Andrey Rudakov / Bloomberg

Для вторичного размещения акций крупнейшая золотодобывающая компания России «Полюс» оценена в $8,482-9,005 млрд. Предложить инвесторам компания собирается 7-9% акций от увеличенного капитала. Диапазон размещения — $66,5-70,6 за акцию.

Бумаги будут предложены инвесторам на Московской и Лондонской биржах (в виде расписок). Акции будет продавать Polyus Gold plc., дочерняя компания Polyus Gold International Limited, принадлежащей Саиду Керимову. Polyus Gold plc. займет акции для сделки у материнской компании. Также в процессе размещения «Полюс» выпустит новые акции, которые на деньги от размещения приобретет Polyus Gold plc. Полученные акции она передаст материнской Polyus Gold International. Ожидается, что «Полюс» разместит новые акции на $400 млн.

Книга заявок на приобретение бумаг «Полюса» открылась сегодня и будет закрыта 29 июня. У банков-организаторов есть опцион на 10% от размещенных бумаг.

Сегодня «Полюс» на Московской бирже стоит 555,3 млрд руб. ($9,6 по текущему курсу). После объявления диапазона размещения «Полюс» на бирже подешевел на 2,47%. «Сбербанк CIB» оценивал «Полюс» в $10,8-13,07 млрд, «ВТБ капитал» — в $10,1-13,1 млрд.

В конце мая основной акционер «Полюса» Polyus Gold International договорился продать китайскому консорциуму во главе с инвестфондом Fosun 10% за $886,9 млн. Сделка должна быть закрыта до конца года. Дополнительно у консорциума будет опцион на 5% акций. Также Polyus Gold International договорился продать РФПИ 0,28% по цене сделки с Fosun.

Несколько инвесторов, изучающих возможность участия в SPO компании, говорили «Интерфаксу», что готовы рассмотреть покупку акций «Полюса» с дисконтом к сделке с китайской Fosun, исходя из которой компания оценена в $9,005 млрд, и именно эта цена является для них реальным ориентиром.

Компания пытается привлечь покупателей в первую очередь высокими дивидендами, рассказывает источник в крупной инвесткомпании, которая рассматривает возможность приобретения бумаг «Полюса». Минимальные дивиденды в 2017-2021 гг. могут составить $2,95 млрд. Если цена золота будет колебаться в районе $1250-1280 за унцию, а курс доллар — около 60-64 руб./$, то к 2019 г. EBITDA «Полюса» может вырасти на 42% до $2,1 млрд благодаря росту производства, сохранению затрат и небольшому повышению содержания металла в рудах Олимпиадинского и Вернинского месторождений, подсчитали аналитики «Сбербанка CIB».