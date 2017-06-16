Российский франчайзи Domino’s Pizza оценил себя в $422 млн

Российский мастер-франчайзи Domino’s Pizza оценил себя в ходе подготовки IPO А. Гордеев / Ведомости

Мастер-франчайзи Domino’s Pizza в России, Турции, Грузии и Азербайджане – компания DP Eurasia установила диапазон цены акций для предстоящего IPO на Лондонской фондовой бирже в 2–2,3 фунта, говорится в сообщении компании для инвесторов. Соответственно, рыночная капитализация компании может составить 291–331 млн фунтов ($371–422 млн). Окончательную стоимость объявят 28 июня 2017 г., ожидается, что торги начнутся 3 июля 2017 г. DP Eurasia рассчитывает, что в свободном обращении окажется более 65% акций, и не исключает вариант перераспределения, если количество заявок превысит предложение.

Размещение пройдет на Лондонской фондовой бирже, DP Eurasia планирует продать часть акций, находящихся у Fides Food Systems Cooperatief (принадлежит турецкому фонду прямых инвестиций Turkish Private Equity Fund II) и Vision Lovemark Cooperatief (принадлежит гендиректору DP Eurasia Аслану Саранге). Глобальные координаторы и букраннеры сделки – Morgan Stanley и Citi.

Привлеченные средства пойдут на корпоративные нужды, в том числе на открытие новых ресторанов в России, уточняется в сообщении компании. DP Eurasia – пятый по величине мастер-франчайзи Domino’s Pizza. На 31 марта 2017 г. у DP Eurasia было 571 заведение: 488 в Турции, 76 в России, четыре в Азербайджане и три в Грузии. В 2017 г. компания планирует открыть еще около 70 ресторанов: 40 в России и 30 в других регионах.

«Мы с нетерпением ждем начала нового этапа жизни нашей компании как публичной, что в сочетании с успешной бизнес-моделью позволит ускорить рост на наших очень привлекательных и незаполненных рынках», – приводятся в сообщении слова Саранги.

По данным Euromonitor Inter-national, Domino’s Pizza является третьим по величине игроком на российском рынке пиццы: в 2016 г. продажи составили 1,4 млрд руб. (см. график). Привлечение финансовых ресурсов без увеличения долговой нагрузки позволит компании ускорить темпы роста в России, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Осенью 2015 г. в России из-за кризиса начали расти сегменты, которые позволяют быстро и недорого перекусить, в том числе пиццерии, говорит Наталия Аристархова из NPD Group. По ее словам, ситуация в сегменте пиццы неоднозначная: по количеству ресторанов он близок к насыщению, но будет расти за счет доставки на дом. В январе – апреле 2017 г. сегмент пиццы вырос на 11% год к году, приводит данные Аристархова. Конкуренция в России высокая, потребители больше тяготеют к сегменту бургеров, японским форматам и заведениям общепита с национальным колоритом, например «Крошка-картошка» и «Теремок», предупреждает Бурмистров.