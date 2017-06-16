На Эргинское месторождение нашлись четыре претендента

На территории Эргинского расположена часть Приобского месторождения, северный участок которого разрабатывает «Роснефть», а южный – «Газпром нефть» «Газпром нефть»

Прием заявок на участие в аукционе на Эргинское нефтяное месторождение завершен. Заявки подали «Роснефть», ее 100%-ная «дочка» «РН-Уватнефтегаз», «Газпромнефть-Хантос» («дочка» «Газпром нефти») и самарская «Пионергео», сообщил сегодня министр природных ресурсов Сергей Донской. «Всеми претендентами соблюдена процедура, на счет Роснедр перечислены задатки в размере стартового платежа. Решение о допуске будет принято 3 июля исходя из анализа заявочных материалов, которые пока не вскрывались», - сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

«Дочка» Независимой нефтегазовой компании «Югорская нефть» не внесла задаток, добавил он. Ранее интерес к участию в аукционе проявлял «Лукойл». Получить комментарии ННК и «Лукойла» пока не удалось.

Сбор за участие в аукционе - 130 000 руб. Аукцион пройдет 12 июля. Стартовый платеж - 7,4 млрд руб. Согласно условиям конкурса победитель должен будет начать разработку месторождения не позднее двух лет с момента получения лицензии и перерабатывать всю добытую нефть на НПЗ в России.

Эргинское (запасы по С1 + С2 – 103 млн т) – одно из последних крупных месторождений нефти в нераспределенном фонде. На территории Эргинского расположена часть Приобского месторождения, северный участок которого разрабатывает «Роснефть», а южный – «Газпром нефть». Роснедра планировали продать Эргинское еще в 2010 г. Минприроды хотело провести торги в 2016 г., но сроки постоянно переносились.