«Роснефть» подала заявку на участие в аукционе на Эргинское месторождение

Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской сообщил, что «Роснефть» подала заявку на участие в аукционе на Эргинское нефтяное месторождение, задаток компания уже перевела. «Роснефть» подала, платеж есть», – сказал министр.

Аукцион на Эргинское месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе состоится 12 июля, стартовый платеж – 7,4 млрд руб. Заявки на участие в аукционе принимаются до 16.45 мск 16 июня. До этой же даты претендент должен перечислить задаток за участие в размере 130 000 руб.

Эргинское нефтяное месторождение является одним из самых крупных нераспределенных разведанных месторождений в России. Площадь выставляемого на торги участка равна 762,8 кв. км. Его запасы по категориям С1 + С2 составляют 103 млн т.