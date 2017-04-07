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Статья опубликована в № 4297 от 07.04.2017 под заголовком: Продать заново и дороже

Роснедра перенесли аукцион на Эргинское месторождение

Торги ожидаются в июле-августе, размер стартового платежа может вырасти
Эргинское – одно из последних крупных месторождений нефти в нераспределенном фонде
Эргинское – одно из последних крупных месторождений нефти в нераспределенном фонде
Алексей Щукин / ИТАР-ТАСС

Руководитель Роснедр Евгений Киселев 5 апреля подписал приказ об отмене своего приказа от 24 марта о проведении аукциона на Эргинское нефтяное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе. Прежний приказ был подготовлен на основании распоряжения правительства, которое предусматривало проведение торгов в 2016 г. В нем также указана стартовая цена – 5,35 млрд руб. Но после этого она выросла до 7,1 млрд руб.

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