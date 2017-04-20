Стартовый платеж аукциона на Эргинское месторождение увеличен до 7,4 млрд рублей

Стартовый платеж аукциона на Эргинское нефтяное месторождение увеличен до 7,434 млрд руб., заявил глава Минприроды Сергей Донской.

Эргинское (запасы по С1 + С2 – 103 млн т) – одно из последних крупных месторождений нефти в нераспределенном фонде. На территории Эргинского расположена часть Приобского месторождения, северный участок которого разрабатывает «Роснефть», а южный – «Газпром нефть». Роснедра планировали продать Эргинское еще в 2010 г. Минприроды хотело провести торги в 2016 г., но сроки постоянно переносились.

Аукцион на Эргинское нефтяное месторождение в Западной Сибири 6 апреля был отменен так же внезапно, как был объявлен 27 марта. Донской и глава Роснедр Евгений Киселев говорили, что это было связано с техническими ошибками в документации – в утвержденном ранее премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым плане проведения торгов указаны другой год проведения аукциона и стартовый платеж в 5,35 млрд руб., который позже был актуализирован и увеличен на 1,75 млрд руб.

Интерес к Эргинскому месторождению проявляют «Газпром нефть», «Роснефть» и «Лукойл», напомнил в четверг Донской.