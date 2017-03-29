«Роснефть» примет участие в аукционе на Эргинское нефтяное месторождение

Нефтяная компания «Роснефть» будет участвовать в аукционе на Эргинское нефтяное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил ТАСС представитель компании.

Ранее Роснедра объявили аукцион на Эргинское нефтяное месторождение, при этом увеличив стартовый платеж на 1,7 млрд руб. (теперь он составляет чуть более 7 млрд руб.).

Согласно данным официального сайта России для размещения информации о проведении торгов, заявки на аукцион принимаются до 12 мая, подведение итогов состоится 7 июня.

Победитель аукциона должен начать разработку месторождения не позднее двух лет с момента получения лицензии и переработать всю добытую нефть на российских НПЗ. Интерес к Эргинскому участку уже высказали «Роснефть», «Газпром», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Новатэк» и «Независимая нефтегазовая компания». Свое участие в аукционе также не исключает «Лукойл».

Эргинское нефтяное месторождение в Западной Сибири является одним из самых крупных разведанных месторождений в России. Площадь выставляемого на торги участка равна 762,8 кв. км. Его запасы по категориям С1+С2 составляют 103 млн т. Разные участки Приобского месторождения, куда входит и Эргинское, уже разрабатывают «Роснефть» и «Газпром нефть».