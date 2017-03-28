Стартовый платеж на Эргинское месторождение повышен вчетверо

Роснедра объявили аукцион на Эргинское нефтяное месторождение (Ханты-Мансийский район ХМАО). Об этом сообщил руководитель Роснедр Евгений Киселев . «Аукцион уже объявлен, 27 марта. Срок проведения - по-моему, 7 июня. Мы рассчитываем на хорошую конкурентную борьбу», - сказал Киселев.

Стартовая стоимость на Эргинское увеличилась на 1,7 млрд руб. до 7 млрд руб., заявил Киселев. Эргинское нефтяное месторождение с запасами 64,9 млн т по С1 и 307,2 млн т по С2 – последнее крупное в нераспределенном фонде.

Аукцион по Эргинскому месторождению вызывает большой интерес у нефтяных компаний, в том числе у «Роснефти», «Газпром нефти», «Лукойла», Независимой нефтегазовой компании.