Аппетит болельщиков на петербургском стадионе превзошел ожидания организаторов

Болельщики за день потратили в общепите на стадионе в Петербурге почти 15 млн руб. Е. Егоров / Ведомости

Официальный организатор питания зрителей на стадионах Кубка конфедераций «Арена фудс кейтеринг», входящая в ГК «Шоколадница», подвела итоги первого дня Кубка конфедераций. 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург» сыграли сборные России и Новой Зеландии. По данным организаторов, игру посетили 50 251 зритель.

«Пробито 32 413 чеков, пиковыми моментами загрузки стали промежутки времени между 16.30 и 17.30 часами и между 18.45 и 19.00, то есть время до начала матча и в перерыве между таймами. Средний чек, по нашим прогнозам, должен был составить 400 руб., но по итогам первой игры он увеличился на 15% и составил 460 руб. Наибольшим спросом у болельщиков пользовалось пиво», – отметил управляющий директор ГК «Шоколадница» Михаил Золотовицкий. Таким образом, в среднем компания могла выручить на продаже еды болельщикам 14,9 млн руб.

«Арена фудс кейтеринг» рассчитывала, что на матчи на стадионе Петербурга придет около 58 000 зрителей, около 45% из них приобретут еду и напитки. С учетом среднего чека около 400 руб. выручка могла составить 10,4 млн руб.

Ранее компания сообщала, что планирует заработать на кейтеринге на Кубке конфедераций около 120 млн руб.: 41,76 млн руб. - в Петербурге, около 27,72 млн руб. - в Сочи, в Казани – около 24 млн руб., в Москве – около 26,6 млн руб.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Петербурге, Сочи и Казани.

На стадионе «Санкт-Петербург» у «Арены фудс кейтеринг» работает 69 точек питания, 33 из них – постоянные, 36 – временные. Посетителей обслуживают 900 сотрудников «Арена фудс кейтеринг», сообщает компания.

Концепция питания и меню для Кубка конфедераций - 2017 были разработаны «Арена фудс» и утверждены с FIFA в едином формате по всем городам-организаторам: в Москве, Сочи, Петербурге и Казани.

На стадионе в Петербурге продавались хотдоги, чизбургеры, сэндвичи, пирожки, чипсы и проч.

В Казани меню разнообразили мини-пиццей и национальным пирогом элеш, сообщил Золотовицкий.

Хотдог на стадионе «Санкт-Петербург», по наблюдениям корреспондента «Ведомостей», стоил 250 руб., за аналогичную сумму продавались 0,5 л пива BUD в специальном пластиковом стакане с эксклюзивным дизайном. К точкам питания выстраивались большие очереди, и чипсы в одной из точек кончились уже к перерыву между таймами.

«Арена фудс кейтеринг» стала победителем тендера FIFA на организацию питания зрителей на чемпионате мира по футболу 2018 г. и Кубке конфедераций 2017 г. в России в декабре 2016 г. Компания будет обслуживать все 16 матчей Кубка конфедераций и все 64 матча чемпионата мира в России.