Путин попросил «Роснефть» вернуться к вопросу о 50%-ных дивидендах

«Мы не обсуждаем просьбы президента, мы их исполняем», – отметили в компании

Alexander NEMENOV / AFP

Президент России Владимир Путин попросил главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина рассмотреть вопрос о выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли на годовом общем собрании акционеров компании. «Конечно, просил бы вернуться [на общем собрании акционеров] к вопросам фискального характера, а именно к выплате дивидендов в 50% от чистой прибыли», - сказал президент Сечину в ходе встречи.

Поручение Сечину Путин поручил Сечину разработать новую стратегию развития «Роснефти» в новых условиях на мировом рынке. «Мы дадим необходимые поручения и разработаем новую стратегию компании, чтобы иметь возможность отвечать на те вызовы, которые перед нами стоят», - ответил Сечин Путину.

Годовое общее собрание акционеров компании в этом году пройдет 22 июня. «Мы не обсуждаем просьбы президента, мы их исполняем», - отметил представитель «Роснефти». «Бюллетени уже разосланы, материалы к собранию тоже», для решения вопроса о повышении выплаты дивидендов нужно собирать отдельное собрание, считает партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный.

Предложение о возврате к дивидендам в 50% от прибыли касается дивидендной политики «Роснефти», рекомендации по итогам 2016 г. уже приняты, уточнил представитель компании.

Спор о дивидендах

«Роснефть» направит на дивиденды за 2016 г. 35% прибыли по МСФО, говорил Сечин в апреле, основной акционер решение принял. Основной акционер «Роснефти» – «Роснефтегаз», 100% которого принадлежит Росимуществу; председатель совета директоров «Роснефтегаза» – Сечин. Холдинг владеет еще около 11% «Газпрома».

По проекту бюджета чистая прибыль «Роснефти» по МСФО составит 373,8 млрд, 392,3 млрд и 432,3 млрд руб. в 2017, 2018 и 2019 гг. Дивиденды поступают через «Роснефтегаз» – в бюджете зафиксировано 100%-ное изъятие дивидендов «Газпрома» и «Роснефти».

Правительство планировало собрать от госкомпаний 483,5 млрд в этом году и около 1,4 трлн руб. за три года. Но «Роснефть» уже объявила, сколько отдаст, аргумент такой: формально она не госкомпания, потому что не принадлежит правительству напрямую. Этот аргумент уже сработал, когда «Роснефть» приватизировала «Башнефть» в 2016 г., и дивидендов «Роснефть» по итогам 2015 г. заплатила 35%.