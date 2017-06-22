Сергей Генералов продал свою долю в IGSS

Президент группы «Промышленные инвесторы» Сергей Генералов продал 9,99% в нефтесервисной компании IG Seismic Services Plc. Евгений Разумный / Ведомости

Президент группы «Промышленные инвесторы» Сергей Генералов продал 9,99% в нефтесервисной компании IG Seismic Services Plc. (IGSS), следует из сообщения последней. Покупателем стала Otkritie Investments Cyprus Ltd. (входит в группу «Открытие»). Генералов продал все свои акции (832 018 штук) и GDR (624 619 штук) и больше не является акционером компании. Сумма сделки не раскрывается.

Ориентиром была рыночная стоимость IGSS, сказал источник, близкий к одной из сторон сделки. Из сообщения IGSS следует, что сделка с GDR была закрыта 20 июня, с акциями – 21 июня. Согласно данным Лондонской биржи на эти даты, Генералов от продажи своих долей мог выручить $1,4 млн. «Группа «Открытие» рассматривает покупку миноритарного пакета акций компании с двух позиций – как портфельный инвестор и как крупный кредитор «Геотека» (основной актив IGSS), которым является банк «Открытие», – заявил предправления «Открытие холдинга» Алексей Карахан, процитированный в сообщении «Открытия». «Мы считаем, что «Геотек» обладает потенциалом для развития и увеличения бизнеса, что в долгосрочной перспективе приведет к росту ее акционерной стоимости», – сказал он.

По данным рейтингового агентства S&P, на средства банка «ФК Открытие» приходится более 80% долгового портфеля IGSS. Получить комментарий Генералова не удалось. Представитель «Промышленных инвесторов» Генералова и IGSS не ответили на запросы «Ведомостей». В 2010 г. «Интегра» и Schlumberger создали совместное предприятие IG Seismic Services, в которое вошли сейсмические активы в России и СНГ. У Schlumberger было 25%, у «Интегры» – остальное. В декабре 2011 г. произошло объединение сейсмических активов компании IGSS и ЗАО «Геотек холдинг» Геннадия Тимченко.

В 2012 г. IGSS получила листинг на Лондонской бирже. Через год Тимченко продал 13% в компании за $40,6 млн Генералову, который затем увеличил свой пакет до 15,28%. В 2014 г. он продал по оферте, выставленной крупнейшим акционером IGSS Николаем Левицким, 7,5% по $23,4 млн. На конец 2016 г. Левицкому принадлежали 25,82%, Remwill Trade Limited – 15% минус одна акция, «СБК геофизика» (подконтрольна «Сбербанк капиталу») – 15%, Schlumberger – 12%, «Промышленным инвесторам» – 7,78%. Финансовые результаты за 2016 г. IGSS не раскрывала.

По данным S&P, EBITDA за прошлый год была чуть меньше 2 млрд руб., общий долг – около 20 млрд руб. Доля IGSS на российском рынке сейсмики больше 50%. «Большого потенциала роста мы не видим, но ожидаем некоторое восстановление и соответственно небольшой рост портфеля заказов и соответственно EBITDA. Способность снижать долг в 2017-2018 гг. будет ограничена», – отмечают эксперты. На конец марта 2016 г. портфель заказов составлял 24,6 млрд руб.