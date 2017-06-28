«Газпром» скрывает дату начала разработки Ковыкты

Статья опубликована в № 4351 от 28.06.2017 под заголовком: Ковыкта – воспоминание о будущем

Изменение срока ввода в эксплуатацию Ковыктинского месторождения может произойти уже в пятый раз Пресс-служба ТНК-ВР / ИТАР-ТАСС

Срок ввода в эксплуатацию Ковыктинского месторождения в очередной раз может измениться, следует из материалов «Газпрома», – и это не точная дата: промышленная разработка начнется после выхода на максимальную добычу Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, сказано в справочнике «Газпром в цифрах – 2016».