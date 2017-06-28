Статья опубликована в № 4351 от 28.06.2017 под заголовком: Ковыкта – воспоминание о будущем
«Газпром» скрывает дату начала разработки Ковыкты
Концерн перестал указывать, когда запустит месторождение для «Силы Сибири»
- Артур Топорков
- / Ведомости
Изменение срока ввода в эксплуатацию Ковыктинского месторождения может произойти уже в пятый раз
Пресс-служба ТНК-ВР / ИТАР-ТАСС
Срок ввода в эксплуатацию Ковыктинского месторождения в очередной раз может измениться, следует из материалов «Газпрома», – и это не точная дата: промышленная разработка начнется после выхода на максимальную добычу Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, сказано в справочнике «Газпром в цифрах – 2016».
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