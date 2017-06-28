ТЭК
Статья опубликована в № 4351 от 28.06.2017 под заголовком: Ковыкта – воспоминание о будущем

«Газпром» скрывает дату начала разработки Ковыкты

Концерн перестал указывать, когда запустит месторождение для «Силы Сибири»

Срок ввода в эксплуатацию Ковыктинского месторождения в очередной раз может измениться, следует из материалов «Газпрома», – и это не точная дата: промышленная разработка начнется после выхода на максимальную добычу Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, сказано в справочнике «Газпром в цифрах – 2016».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике