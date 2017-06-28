Бизнес-омбудсмен Борис Титов вступился за аэропорты

Борис Титов просит Валентину Матвиенко не принимать опасные поправки в Воздушный кодекс Руслан Кривобок / РИА Новости

Письмо бизнес-омбудсмен Борис Титов отправил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко в пятницу 23 июня (с его содержанием ознакомились «Ведомости»). В этот день Госдума приняла поправки в Воздушный кодекс в третьем чтении, а сегодня их рассмотрит Совет Федерации. Согласно поправкам аэропорты должны будут платить компенсации владельцам недвижимости на приаэродромных территориях. Титов просит Матвиенко рассмотреть вопрос о возврате законопроекта в Госдуму для доработки и снижения прогнозируемых значительных убытков аэропортов.

Сейчас приаэродромная территория - это земли в радиусе 30 км от аэропорта, застройка которой ограничена и возможна только после согласования Росавиацией. Согласно поправкам аэропортам надо будет заново разработать проекты приаэродромных территорий и установить на них семь подзон с разными степенями ограничений по использованию (в первой, самой жесткой, можно строить только объекты для обеспечения воздушного движения, в седьмой возможны ограничения застройки, если уровень авиационных шумов превышает допустимый и вредит здоровью). За то что на земли и недвижимость наложены ограничения в использовании, аэропорт должен платить компенсации владельцам земель и строений.

Жители домов, которые окажутся в зоне авиационных шумов, превышающих допустимый уровень, смогут требовать расселения за счет аэропортов. Только затраты на расселение могут превысить 1 трлн руб., так как в зоне негативного воздействия трех московских аэропортов проживают свыше 900 000 человек, говорил топ-менеджер московского аэропорта. Причем все эти дома построены после введения аэропортов в эксплуатацию, часто самовольно и позже узаконены.

Аэропорты не выдают разрешений на строительство и законопроект этого не предполагает, а компенсации предстоит выплачивать аэропортам - это не позволит им предотвращать убытки, аргументирует Титов. По оценкам «Шереметьево», реализация поправок принесет ему 6 млрд руб. убытков и для их компенсации потребует увеличить сборы с авиакомпаний на 40%; инвесторы аэропорта «Пулково» (принадлежит Санкт-Петербургу, передан в концессию компании «Воздушные ворота Северной столицы») не смогут выполнять свои обязательства по перспективному развитию аэропорта, приводит примеры бизнес-омбудсмен. Аналогичные последствия поправки будут иметь и для других аэропортов крупных городов. Также законопроект крайне негативно отразится на финансовом положении авиаперевозчиков.

По поручению президента России от 2013 г. правительство проводит работу с московскими аэропортами по передаче им аэродромов в концессию: если к расходам концессионеров по содержанию аэродромов добавится безусловное бремя по возмещению ущерба, экономическая модель концессий может стать несостоятельной, добавляет Титов.

Пресс-служба Совета Федерации на запрос «Ведомостей» пока не ответила.